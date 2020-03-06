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    Україна надала тренерові російського допінгіста акредитацію, виготовлену на ім’я нардепа від «Батьківщини»

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    Ім'я Івана Крулька несподівано опинилося в епіцентрі біатлонного скандалу - Україна надала тренерові російського допінгіста акредитацію, виготовлену на ім’я нардепа від «Батьківщини»
    Ім'я Івана Крулька несподівано опинилося в епіцентрі біатлонного скандалу
    М-Студіо

    Історія з акредитацією набуває нових барв

    Алєксандр Касперович, особистий тренер російського біатлоніста Алєксандра Лоґінова, брав акредитацію українського фахівця Івана Крулька, йдеться в документах, що стали причиною обшуків на чемпіонаті світу в італійській Антерсельві.

    Обшуки проводилися в номерах Касперовича і Лоґінова напередодні чоловічої естафети. Поліція забрала у біатлоніста ноутбук і телефон. Причиною стало використання Касперовичем чужої акредитації.

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    20 лютого антидопінговий менеджер Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Сара Фуссек-Гарракайнен передала поліції файл Risk Profile 2020 року, в якому йдеться про становище Касперовича в російській команді.

    У вигляді ілюстрацій складних стосунків тренера Лоґінова і збірної взяті цитати Касперовича з російської преси. Одна з них насправді належить Алєксандру Тіхонову, який назвав нинішній тренерський штаб найслабшим в історії команди.

    У розділі про порушення Касперовичем правил перебування на стадіоні міститься скан його закордонного паспорта і фото акредитації, якою він користувався в Антерсельві.

    Вона видана на ім'я члена збірної України Івана Крулька і була дійсна з 10 по 23 лютого. Проте фахівець з таким прізвищем не значиться в українській команді.

    З відомих Іванів Крульків в Україні можна пригадати одного – 38-річного народного депутата восьмого і дев’ятого скликань від «Батьківщини». У нинішньому парламенті пан Крулько є заступником голови комітету з питань бюджету. Раніше Іван Іванович вважався політичним однодумцем почесного президента Федерації біатлону України Миколи Томенка.

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    Батьківщина допінг біатлон чемпіонат світу Микола Томенко Володимир Бринзак Алєксандр Лоґінов спорт поза політикою Алєксандр Касперович Іван Крулько
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