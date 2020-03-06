Україна надала тренерові російського допінгіста акредитацію, виготовлену на ім’я нардепа від «Батьківщини»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ім'я Івана Крулька несподівано опинилося в епіцентрі біатлонного скандалу М-Студіо

Історія з акредитацією набуває нових барв

Алєксандр Касперович, особистий тренер російського біатлоніста Алєксандра Лоґінова, брав акредитацію українського фахівця Івана Крулька, йдеться в документах, що стали причиною обшуків на чемпіонаті світу в італійській Антерсельві.

Обшуки проводилися в номерах Касперовича і Лоґінова напередодні чоловічої естафети. Поліція забрала у біатлоніста ноутбук і телефон. Причиною стало використання Касперовичем чужої акредитації.

20 лютого антидопінговий менеджер Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) Сара Фуссек-Гарракайнен передала поліції файл Risk Profile 2020 року, в якому йдеться про становище Касперовича в російській команді.

У вигляді ілюстрацій складних стосунків тренера Лоґінова і збірної взяті цитати Касперовича з російської преси. Одна з них насправді належить Алєксандру Тіхонову, який назвав нинішній тренерський штаб найслабшим в історії команди.

У розділі про порушення Касперовичем правил перебування на стадіоні міститься скан його закордонного паспорта і фото акредитації, якою він користувався в Антерсельві.

Вона видана на ім'я члена збірної України Івана Крулька і була дійсна з 10 по 23 лютого. Проте фахівець з таким прізвищем не значиться в українській команді.

З відомих Іванів Крульків в Україні можна пригадати одного – 38-річного народного депутата восьмого і дев’ятого скликань від «Батьківщини». У нинішньому парламенті пан Крулько є заступником голови комітету з питань бюджету. Раніше Іван Іванович вважався політичним однодумцем почесного президента Федерації біатлону України Миколи Томенка.