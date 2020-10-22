«Зустрінемо православного брата з хлібом-сіллю». Одіозний функціонер запросив Ломаченка у Росію



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Умар Кремльов зібрався зустрічати православного брата Світлина - Instagram Умара Кремльова

Генсек Федерації боксу РФ «присоромив» критиків українського боксера

Генеральний секретар Федерації боксу РФ Умар Кремльов заступився за українського бійця Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) після його несподіваної поразки в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі проти американця Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО). Останнім часом Ломаченко відзначився кількома неоднозначними вчинками з політичним підтекстом, через що від нього відвернулося чимало українських уболівальників. Після поразки вони кинулися критикувати Василя.

Кремльов закликав хейтерів перестати зловтішатися і запросив українського боксера в Росію.

«Хочу відповісти всім хейтерам Василя. Ломаченко – гордість для всього боксерського співтовариства! Він – дворазовий олімпійський чемпіон, він назавжди вписав своє ім'я в історію боксу. Вважаю, бій був суперечливий, перемогу віддали Лопесу, але це не означає, що Василя потрібно за це ображати і критикувати. Ніхто не має на це права.

Мабуть, це улюблена справа вірних солдатів диванних військ – труїти інших. Адже коли Василь вигравав, всім був потрібний, а зараз програв і всі відвернулися. Недобре це. Запрошую Василя в Росію, завжди зустрінемо нашого православного брата з хлібом-сіллю», -написав Кремльов у себе в Instagram.

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