Серебрянська їде в Москву до Кабаєвої: Вона моя подруга

В інтерв'ю російській пресі колишня українська спортсменка розхвалює коханку Путіна

Як стало відомо «Главкому», олімпійська чемпіонка Катерина Серебрянська зібралася до Москви на міжнародний турнір «Небесна грація», який проводить колишня російська спортсменка Аліна Кабаєва. Як відомо, Кабаєву багато років вважають «таємною дружиною» Путіна, за неофіційною інформацією, вони мають трьох спільних дітей.

В інтерв'ю російській пресі Серебрянська розхвалює Кабаєву: «Я пам'ятаю її як молодшу подругу, коли ми готувалися у складі збірної Радянського Союзу. Вона завжди була дуже доброзичливою та усміхненою. Це дуже приваблювало. Вона мала очевидне лідерство на перших Олімпійських іграх, але сталася випадковість – обруч вилетів з рук, це може статися з кожним. Попри все це вона протрималася наступний цикл – для художньої гімнастики це дуже складно. І стала олімпійською чемпіонкою! Аліна не опустила руки, у мене це викликає величезну повагу. Це для мене показник справжнього характеру».

У вівторок, 14 грудня, «подруги» Кабаєва та Серебрянська візьмуть участь у зйомках програми «Вечірній Ургант». Поцікавимося та повідомимо подробиці.

Також раніше ми повідомляли, що в дружини Путіну сватають фігуристку.