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    Українки заскочили на подіум на етапі Кубку світу з біатлону

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    Олена Білосюк (Підгрушна) знову стала фінішером збірної - Українки заскочили на подіум на етапі Кубку світу з біатлону
    Олена Білосюк (Підгрушна) знову стала фінішером збірної
    фото з відкритих джерел

    Наша команда часто хибила на вогневих рубежах

    Жіноча збірна України з біатлону провела непогану естафетну гонку на Кубку світу в Гохфільцені. Наша команда виступала без сестер Семеренко і Меркушиної, і навіть за таких обставин ледве не зачепилася за призове місце.

    Всю дистанцію наші біатлоністки були в ролі наздоганяючих. На першому етапі непогано бігла Ірина Петренко, але брак досвіду і займе хвилювання не дозволили їй закрити мішені з першого разу. Юлія Джима мала відіграти 40-секундний гандикап від лідерів, але й сама потрапила на стрільбище під час рваного вітру. Підняла команду на сьоме місце, але Дар’я Блашко стріляла не краще за інших і з додатковими патронами ще більше відстала від лідерів.

    На останньому етапі знову бігла за нас Олена Білосюк (Підгрушна). Вона змогла зробити все, що від неї вимагалося, підняла команду на п’яту позицію і дала надію, що за певних обставин українська команда може показати й кращі результати.

    Хоч як там було, а на нагородження (перші шість команд) українки потрапили вперше в сезоні.

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    Раніше Підручний через один хибний постріл залишився без медалі Кубку світу.

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    Теги: Олімпіада біатлон Олена Підгрушна Юлія Джима
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    Українки заскочили на подіум на етапі Кубку світу з біатлону