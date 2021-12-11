  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Українка здобула історичну перемогу на етапі Кубку світу з фристайлу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Анастасія Новосад і Ольга Полюк здобули перші нагороди Кубку світу в кар'єрі - Українка здобула історичну перемогу на етапі Кубку світу з фристайлу
    Анастасія Новосад і Ольга Полюк здобули перші нагороди Кубку світу в кар'єрі
    фото з відкритих джерел

    На п’єдестал після етапу в фінському Руку піднялися Новосад і Полюк

    Вперше в історії одразу дві українки піднялися на п’єдестал на Кубку світу з фристайлу в фінському Руку. В лижній акробатиці Анастасія Новосад виграла «золото», Ольга Полюк – «бронзу». Зазначимо, що для обох дівчат – це перші особисті успіхи на змаганнях такого рівня.

    Зазначимо, що до фіналу Новосад потрапила з шостого місця, а Полюк – з п’ятого.

    Новосад – лише третя українка в історії, яка здобула перемогу в жіночій лижній акробатиці на етапі Кубка світу. До неї це вдавалося Ользі Волковій у 2012 році та Надії Мохнацькій у 2020-му.

    Раніше, нагадаємо, збірна України напередодні Олімпіади здобула історичну медаль у фристайлі в міксті.

    Примітно, що аналітики не бачать українців серед призерів Олімпіади в Пекіні.

    Нагадаємо, політики провідних країн відмовилися їхати на Ігри до Китаю. Першими про дипломатичний бойкот Олімпіади оголосили Сполучені Штати Америки. Потім до них приєдналася Австралія. А в Європарламенті закликали до тотального бойкоту зимової Олімпіади в Пекіні, оскільки влада Китаю причетна до порушень прав людини.

    Згодом Міжнародний олімпійський комітет відреагував на рішення США бойкотувати Олімпіаду.

    Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть з 4 по 20 лютого. Столиця Китаю стане першим містом, в якому відбудеться як зимова, так і літня Олімпіада (2008 рік).

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада Ольга Полюк Анастасія Новосад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українка здобула історичну перемогу на етапі Кубку світу з фристайлу