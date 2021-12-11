Українка здобула історичну перемогу на етапі Кубку світу з фристайлу

На п’єдестал після етапу в фінському Руку піднялися Новосад і Полюк

Вперше в історії одразу дві українки піднялися на п’єдестал на Кубку світу з фристайлу в фінському Руку. В лижній акробатиці Анастасія Новосад виграла «золото», Ольга Полюк – «бронзу». Зазначимо, що для обох дівчат – це перші особисті успіхи на змаганнях такого рівня.

Зазначимо, що до фіналу Новосад потрапила з шостого місця, а Полюк – з п’ятого.

Новосад – лише третя українка в історії, яка здобула перемогу в жіночій лижній акробатиці на етапі Кубка світу. До неї це вдавалося Ользі Волковій у 2012 році та Надії Мохнацькій у 2020-му.

Раніше, нагадаємо, збірна України напередодні Олімпіади здобула історичну медаль у фристайлі в міксті.

Примітно, що аналітики не бачать українців серед призерів Олімпіади в Пекіні.

Нагадаємо, політики провідних країн відмовилися їхати на Ігри до Китаю. Першими про дипломатичний бойкот Олімпіади оголосили Сполучені Штати Америки. Потім до них приєдналася Австралія. А в Європарламенті закликали до тотального бойкоту зимової Олімпіади в Пекіні, оскільки влада Китаю причетна до порушень прав людини.

Згодом Міжнародний олімпійський комітет відреагував на рішення США бойкотувати Олімпіаду.

Зимові Олімпійські ігри 2022 пройдуть з 4 по 20 лютого. Столиця Китаю стане першим містом, в якому відбудеться як зимова, так і літня Олімпіада (2008 рік).