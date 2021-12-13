Олімпійський чемпіон зізнався в сексуальних стосунках з неповнолітньою

Аньєля затримали за підозрою в зґвалтуванні

Француз Яннік Аньєль, якого затримали в Парижі за підозрою в зґвалтуванні, дав свідчення. Дворазовий олімпійський чемпіон з плавання розповів, що у нього були сексуальні стосунки з неповнолітньою. Про це повідомляє BFM.

Раніше стало відомо, що Аньєля затримали у Парижі за підозрою у зґвалтуванні дівчини, з якою він тренувався у 2016 році. На момент злочину їй було 15 років. За даними джерела, спортсмен не вважає, що змушував дівчину до сексуальних стосунків. При цьому він жалкує про те, що сталося.

Яннік Аньєль завоював золоті медалі на Олімпійських іграх у Лондоні на дистанції 200 м вільним стилем та в естафеті 4 по 100 м кролем. Також на його рахунку срібло Ігор у Лондоні в естафеті 4 по 200 м вільним стилем. Пловець завершив кар'єру у 2016 році.