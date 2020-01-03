  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сейв українського воротаря потрапив у топ-10 найкращих в Іспанії в 2019 році (відео)

    • Розсилка
    Андрій Лунін яскраво спалахнув у Іспанії, але наразі яго зірка потьмяніла - Сейв українського воротаря потрапив у топ-10 найкращих в Іспанії в 2019 році (відео)
    Андрій Лунін яскраво спалахнув у Іспанії, але наразі яго зірка потьмяніла
    La Liga

    Наразі ця мить є найяскравішою в іспанському відрізку кар’єри Андрія Луніна

    Сейв українського воротаря Андрія Луніна потрапив у топ-10 найкращих в іспанській Ла Лізі в 2019 році. Анлрій розташувався на сьомій позиції рейтингу.

    Перше місце у Роберто Сантамарії, який, виступаючи за «Уеску», спромігся на диво-сейв у матчі з «Жироною».

     

    У топ-10 потрапив сейв Луніна в матчі 27-го туру Прімери «Атлетіко» - «Леґанес» (1:0). Тоді українець на правах оренди виступав за гостей і відбив удар півоборонця «матрацників Томи Лемара зі штрафного.

     

    Влітку Лунін став чемпіоном світу серед молоді до 20-ти років і був визнаний найкращим голкіпером турніру. У нинішньому сезоні Андрій на правах оренди з мадридського «Реала» у «Вальядолід». Українець провів лише один матч за новий клуб, зігравши в Кубку Іспанії проти «Толоки».

    «Реал» у січні планує повернути Луніна і знайти для українця клуб, в якому він все ж зможе отримувати ігрову практику. В послугах голкіпера зацікавлені іспанські «Ов'єдо», «Альмерія» і український СК «Дніпро-1».

     Читайте також: Гравець угорського клубу виставив на аукціон футболку для допомоги онкохворій дружині капітана «Прикарпаття»
    ФК Реал (Мадрид) Андрій Лунін ФК Леґанес Прімера Тома Лемар ФК «Вальядолід» Роберто Сантамарія ФК «Уеска»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ