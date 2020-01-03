Сейв українського воротаря потрапив у топ-10 найкращих в Іспанії в 2019 році (відео)



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Андрій Лунін яскраво спалахнув у Іспанії, але наразі яго зірка потьмяніла La Liga

Наразі ця мить є найяскравішою в іспанському відрізку кар’єри Андрія Луніна

Сейв українського воротаря Андрія Луніна потрапив у топ-10 найкращих в іспанській Ла Лізі в 2019 році. Анлрій розташувався на сьомій позиції рейтингу.

Перше місце у Роберто Сантамарії, який, виступаючи за «Уеску», спромігся на диво-сейв у матчі з «Жироною».

У топ-10 потрапив сейв Луніна в матчі 27-го туру Прімери «Атлетіко» - «Леґанес» (1:0). Тоді українець на правах оренди виступав за гостей і відбив удар півоборонця «матрацників Томи Лемара зі штрафного.

Влітку Лунін став чемпіоном світу серед молоді до 20-ти років і був визнаний найкращим голкіпером турніру. У нинішньому сезоні Андрій на правах оренди з мадридського «Реала» у «Вальядолід». Українець провів лише один матч за новий клуб, зігравши в Кубку Іспанії проти «Толоки».

«Реал» у січні планує повернути Луніна і знайти для українця клуб, в якому він все ж зможе отримувати ігрову практику. В послугах голкіпера зацікавлені іспанські «Ов'єдо», «Альмерія» і український СК «Дніпро-1».