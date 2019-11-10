Мессі повторив рекорд Кріштіану Роналду (відео)



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Ліонель Мессі Твіттер

Форвард «Барселони» зробив 34-й хет-трик у чемпіонаті Іспанії

Аргентинський форвард «Барселони» Ліонель Мессі повторив рекорд колишнього португальського нападника мадридського «Реалу» Кріштіану Роналду, який наразі виступає за італійський «Ювентус».

У матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії проти «Сельти» (4:1) Мессі зробив хет-трик – забив три м’ячі.

Відтак це 34-й хет-трик аргентинця в іспанській першості. Він наздогнав за цим показником Кріштіану Роналду.

Загалом хет-трик став для Мессі 52-м у кар’єрі.