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    Мессі повторив рекорд Кріштіану Роналду (відео)

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    Ліонель Мессі&nbsp; - Мессі повторив рекорд Кріштіану Роналду (відео)
    Ліонель Мессі 
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    Форвард «Барселони» зробив 34-й хет-трик у чемпіонаті Іспанії

    Аргентинський форвард «Барселони» Ліонель Мессі повторив рекорд колишнього португальського нападника мадридського «Реалу» Кріштіану Роналду, який наразі виступає за італійський «Ювентус».

    У матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії проти «Сельти» (4:1) Мессі зробив хет-трик – забив три м’ячі.

    Відтак це 34-й хет-трик аргентинця в іспанській першості. Він наздогнав за цим показником Кріштіану Роналду.

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    Загалом хет-трик став для Мессі 52-м у кар’єрі.  

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