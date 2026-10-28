Шахове дербі: дружина завадила чоловіку здобути титул на турнірі у Польщі

Моніка Соцко перемогла свого чоловіка у вирішальній партії, позбавивши його перемоги на турнірі

У польському містечку Соколів-Підляський відбулася незвична подія: титулована шахістка Моніка Соцко завадила своєму чоловіку Бартошу здобути перше місце на 12-му Відкритому чемпіонаті Мазовії з шахів. Про це інформує «Главком».

Бартош та Моніка Соцко – найвідоміша та найсильніша шахова пара Польщі. Обоє мають звання гросмейстерів.

Під час турніру у містечку Соколів-Підляський Бартош Соцко впевнено йшов до підсумкової перемоги та претендував на одноосібне перше місце. Однак в останньому вирішальному турі йому випало грати проти власної дружини.

Нічиєї у цьому поєдинку Бартошу вистачило б для загальної перемоги. Разом з тим, його дружину також вела свою боротьбу – за здобуття призового місця.

Незважаючи на статус «сімейного протистояння», принциповість взяла верх: Моніка перемогла чоловіка у вирішальній партії, позбавивши його перемоги на турнірі.

У підсумку, Бартош посів друге місце, а Моніка стала третьою.

Нагадаємо, 11-річна представниця Великобританії Бодхана Сіванандан стала наймолодшою в історії шахів гросмейстеркою.

Сіванандан виконала норму гросмейстерки на 46-й шаховій олімпіаді у Самарканді. Вона набрала вісім очок за 11 партій, виступаючи за збірну Англії.

До цього наймолодшою ​​гросмейстеркою була Катерина Лагно, яка спочатку представляла Україну, а потім почала виступати за Росію. Вона стала гросмейстеркою у 12 років.