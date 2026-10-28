Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button

Шахове дербі: дружина завадила чоловіку здобути титул на турнірі у Польщі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Шахове дербі: дружина завадила чоловіку здобути титул на турнірі у Польщі
Бартош та Моніка Соцко – найвідоміша та найсильніша шахова пара Польщі
фото: Бартош Бобковський

Моніка Соцко перемогла свого чоловіка у вирішальній партії, позбавивши його перемоги на турнірі

У польському містечку Соколів-Підляський відбулася незвична подія: титулована шахістка Моніка Соцко завадила своєму чоловіку Бартошу здобути перше місце на 12-му Відкритому чемпіонаті Мазовії з шахів. Про це інформує «Главком».

Бартош та Моніка Соцко – найвідоміша та найсильніша шахова пара Польщі. Обоє мають звання гросмейстерів.

Під час турніру у містечку Соколів-Підляський Бартош Соцко впевнено йшов до підсумкової перемоги та претендував на одноосібне перше місце. Однак в останньому вирішальному турі йому випало грати проти власної дружини.

Нічиєї у цьому поєдинку Бартошу вистачило б для загальної перемоги. Разом з тим, його дружину також вела свою боротьбу – за здобуття призового місця.

Незважаючи на статус «сімейного протистояння», принциповість взяла верх: Моніка перемогла чоловіка у вирішальній партії, позбавивши його перемоги на турнірі.

У підсумку, Бартош посів друге місце, а Моніка стала третьою.

Нагадаємо, 11-річна представниця Великобританії Бодхана Сіванандан стала наймолодшою в історії шахів гросмейстеркою.

Сіванандан виконала норму гросмейстерки на 46-й шаховій олімпіаді у Самарканді. Вона набрала вісім очок за 11 партій, виступаючи за збірну Англії.

До цього наймолодшою ​​гросмейстеркою була Катерина Лагно, яка спочатку представляла Україну, а потім почала виступати за Росію. Вона стала гросмейстеркою у 12 років.

Теги: шахи спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єлизавета Литвиненко (четверта праворуч) обіймається з росіянином Махмадбеком Махмадбековим (третій праворуч), якого Україна вимагала відсторонити від змагань
Українська дзюдоїстка засвітилася в обіймах росіянина, який підтримує війну
25 жовтня, 18:05
Пенсіонерка показала інвентар, який допоміг їй схуднути
Сідає на шпагат і робить зарядку. 82-річна українка поділилася секретом схуднення
22 жовтня, 18:21
Жан Беленюк у 2024 році здобув бронзу Олімпіади у Парижі та оголосив про завершення професійної кар'єри
Жан Беленюк опублікував зворушливі фото зі своїми африканськими родичами
14 жовтня, 10:11
Ангеліна Мельникова не виступить на Чемпіонаті світу
Прихильниця Путіна гімнастка Мельникова поскаржилася на «змішування спорту з політикою»
13 жовтня, 18:48
Херардо Піньєда більше 30 років працював суддею
75-річний мексиканський суддя пішов з життя після того, як його кинув на ринг рестлер
8 жовтня, 10:25
Ніко Кютесахо став одним з найбільших відкриттів минулого сезону
Фінський стрибун з трампліна погорів на €10 тисяч через крах автодилера
6 жовтня, 23:43
Матвій Сафонов (крайній праворуч) є амбасадором «ЕкоНиви»
Голкіпер ПСЖ разом з прихильницею Путіна взяв участь у рекламному заході в Росії
5 жовтня, 11:28
Фролова: Соромно, що підвела людей, які зі мною працюють, людей, які в мене вірили
Російська фігуристка поскаржилася, що «спустила в унітаз те, заради чого три роки пахала»
3 жовтня, 19:56
Подоляк наголосив, що Турлов не має безпосереднього відношення до Дворковича та його команди
Михайло Подоляк заявив, що команда підсанкційного президента ФІДЕ «не є контрольована Росією»
1 жовтня, 15:33

Ще більше про спорт

Шахове дербі: дружина завадила чоловіку здобути титул на турнірі у Польщі
Шахове дербі: дружина завадила чоловіку здобути титул на турнірі у Польщі
Українка Алпєєва тріумфувала на Чемпіонаті світу з боротьби
Українка Алпєєва тріумфувала на Чемпіонаті світу з боротьби
Стало відомо, чи повернеться легендарна Ольга Харлан до змагань найближчим часом
Стало відомо, чи повернеться легендарна Ольга Харлан до змагань найближчим часом
Естонії допускає бойкот Олімпіади через участь в ній російських спортсменів
Естонії допускає бойкот Олімпіади через участь в ній російських спортсменів
Волейбольна збірна України отримала суперників на жіночому Чемпіонаті світу
Волейбольна збірна України отримала суперників на жіночому Чемпіонаті світу
ЗСУ на фронті ліквідували ще одного російського чемпіона світу
ЗСУ на фронті ліквідували ще одного російського чемпіона світу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
90K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Сьогодні, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua