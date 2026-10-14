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Жан Беленюк опублікував зворушливі фото зі своїми африканськими родичами

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Жан Беленюк опублікував зворушливі фото зі своїми африканськими родичами
Жан Беленюк у 2024 році здобув бронзу Олімпіади у Парижі та оголосив про завершення професійної кар'єри

Батько Жана Беленюка повернувся до Руанди ще до народження сина, а згодом трагічно загинув

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби і народний депутат України Жан Беленюк показав світлини зі своїми родичами з  Африки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі спортсмена.

«Мої африканські родичі. Бабусі 82 роки, сестрі – 25. Брати мого батька і дружина одного з них», – підписав світлини Беленюк.

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Жан Беленюк народився 24 січня 1991 року в Києві. Його мати Світлана – українка, а батько Венсан Ндагіджимана родом із Руанди. Він навчався в Київському авіаційному інституті та був військовим льотчиком.

Батько спортсмена повернувся до Руанди ще до народження сина, а згодом трагічно загинув.

Жан Беленюк у 2024 році здобув бронзу Олімпіади у Парижі та оголосив про завершення професійної кар'єри.

Він є срібним призером Ріо-2016 і завоював єдину золоту медаль для України на Олімпіаді в Токіо 2021 року.

Окрім олімпійських досягнень, Беленюк здобув п’ять медалей на чемпіонатах світу (дві – золоті) і шість медалей на чемпіонатах Європи (три з них – золоті). Він також переміг на Других Європейських іграх 2019 року.

Нагадаємо, Жан Беленюк зворушливо розповів про маму-кравчиню, яка завдяки своїм вмінням допомогла родині вижити, коли він був ще дитиною.

Спортсмен опублікував зворушливий допис із фотографією костюма, який пошила його мама та поділився спогадами про своє дитинство.

«Вона в мене талановита кравчиня. Зараз вона переважно шиє, коли в неї є час та бажання, але колись, коли я був малим, це її вміння дозволяло нам банально виживати, радіючи 20 гривням, заробленим протягом дня, бо ввечері було на що піти в маркет, купити щось на вечерю», – написав Беленюк.

Теги: Жан Беленюк греко-римська боротьба спорт

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