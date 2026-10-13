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Прихильниця Путіна гімнастка Мельникова поскаржилася на «змішування спорту з політикою»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Прихильниця Путіна гімнастка Мельникова поскаржилася на «змішування спорту з політикою»
Ангеліна Мельникова не виступить на Чемпіонаті світу

Мельникова відома своєю підтримкою диктатора Путіна та його війни проти України

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова прокоментувала відмову влади Нідерландів видати їй візу. Про це повідомляє «Главком».

«Якщо спорт продовжуватимуть змішувати так сильно з політикою, це буде повний жах. Начебто найбільша тупість у світі. Мені здається, що це поряд не повинно стояти. Я розумію, що спорт це певною мірою політика, але для мене це єдина платформа, де на даний момент ще можна перемогти чесно. Де ти справді можеш перемогти завдяки своїй завзятості та тому, чого ти навчився. Це в тебе ніхто не забере. Але в тебе знайшли варіант, як це забрати», – сказала Мельникова у влогу на своєму каналі.

Нагадаємо, олімпійські чемпіонки зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова та Вікторія Лістунова не виступлять на Чемпіонаті світу через відмову влади Нідерландів видати їм візи.

Крім Мельникової та Лістунової візу також не отримала Анна Калмикова.

«Посольство Нідерландів у Москві повідомило візовий центр про відмову у видачі віз трьом лідерам жіночої збірної команди Росії – Ангеліні Мельниковій, Вікторії Лістуновій та Анні Калмиковій. Таким чином, спортсменок позбавили можливості виступити на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики», – повідомили у Федерації гімнастики Росії.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди). На ньому будуть розіграні перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року.

Мельникова та Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна та його війни проти України. Анна Калмикова є представницею військогов клубу «Динамо».

Варто зазначити, що «Главком» зібрав та передав організаторам світової першості, офіційним органам влади Нідерландів, Міністерству молоді та спорту України, НОК України інформацію про підтримку війни російськими гімнастками.

Теги: Ангеліна Мельникова спорт росія пропаганда

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