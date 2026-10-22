Сідає на шпагат і робить зарядку. 82-річна українка поділилася секретом схуднення

Людмила Хамова відвідує групові спортивні тренування, крім домашніх занять

82-річна Людмила Хамова з Бахмача, що на Чернігівщині, схудла на 14 кг. Попри результат, жінка щодня робить зарядку та підтримує свою фігуру. Жінка розповіла, як їй вдалося позбутися ваги. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Чернігів.

Людмила Хамова вісім років тому мала серйозні проблеми зі здоров’ям. Їй було складно пересуватися, боліли коліна, терпли ноги. Жінка двічі ламала ребра та плече. Разом із цим пенсіонерка перебувала в депресивному стані. Тоді ж син підказав їй почати робити зарядку. Тоді ж жінка почала займатися, виконувати різні вправи. Після цього з вагою 86 кг Людмила Хамова схудла на 14 кг.

Також вона дотримується дієти. «Жовчний видалили, на дієту сіла. І тут воно в комплексі пішло. Тут і жири згорають, і худнеш. Тільки знову ж треба підбирати. Я ж не їм масла, я не їм там, де пальма (пальмова олія, – ред.). Я це все вилучила. Пряники, печиво я найпростіше беру, не через жадібність, ні-ні. А через те, що там мало трансжирів і цукру», – розповіла пенсіонерка.

Людмила Хамова демонструє одну зі своїх вправ фото: Суспільне Чернігів

Крім домашніх вправ, жінка займається спортом на групових тренуваннях у залі. Водночас вона має й власні вправи з різними масажерами та навіть качалкою. «Часто проблеми бувають з рухом крові, застій крові, лімфатичний застій. Подарували мені діти масажер. Пробувала, дивлюсь – слабенько він мені допомагає. Знайшла качалку, нумо качалкою протягувати. О-о-о, так вона ж глибше. Мені більше сподобалося», – поділилася 82-річна українка.

Також Людмила Хамова тренується на вулиці та інколи питає поради щодо вправ у штучного інтелекту. Також жінка вміє сідати на шпагат.

82-річна Людмила Хамова вміє сідати на шпагат фото: скриншот Суспільне Чернігів/YouTube

Спорт допомагає жінці не лише покращувати своє здоров’я та фігуру, але й моральний стан. Пенсіонерка чекає сина, онука та зятя, які стоять на захисті України. Проте спорт не єдине захоплення пенсіонерки. Вона почала вивчати англійську мову, щоб тренувати мозок.

Нагадаємо, Іван Дворжа з Рівненщини, якому виповнилося 100 років, опри поважний вік досі керує автівкою. Самотужки порається на городі та щоранку робить зарядку. Він має комплекс вправ для ніг, рік та очей та навіть вух, кожну з них він виконує по 36 разів, що є одним із секретів його довголіття.