11-річна британка стала наймолодшою в історії шахів гросмейстеркою

Сіванандан виконала норму гросмейстерки на 46-й шаховій олімпіаді у Самарканді

11-річна представниця Великобританії Бодхана Сіванандан стала наймолодшою в історії шахів гросмейстеркою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Сіванандан виконала норму гросмейстерки на 46-й шаховій олімпіаді у Самарканді. Вона набрала вісім очок за 11 партій, виступаючи за збірну Англії.

До цього наймолодшою ​​гросмейстеркою була Катерина Лагно, яка спочатку представляла Україну, а потім почала виступати за Росію. Вона стала гросмейстеркою у 12 років.

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