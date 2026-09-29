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11-річна британка стала наймолодшою в історії шахів гросмейстеркою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Сіванандан виконала норму гросмейстерки на 46-й шаховій олімпіаді у Самарканді

11-річна представниця Великобританії Бодхана Сіванандан стала наймолодшою в історії шахів гросмейстеркою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Сіванандан виконала норму гросмейстерки на 46-й шаховій олімпіаді у Самарканді. Вона набрала вісім очок за 11 партій, виступаючи за збірну Англії.

До цього наймолодшою ​​гросмейстеркою була Катерина Лагно, яка спочатку представляла Україну, а потім почала виступати за Росію. Вона стала гросмейстеркою у 12 років.

Як повідомлялося, легендарний шахіст Гаррі Каспаров звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона.

«Режим Володимира Путіна завдав удару по найбільший українській науковій установі: Національній академії  наук України.

Ці удари є черговим свідченням ворожої зневаги російського режиму до науки й правди. Вони доповнюють картину варварства щоденних ударів, спрямованих проти мирного населення України.

Ми розділяємо біль постраждалих та їхніх родин. Франція та Європа підтримуватимуть український народ, який мужньо чинить опір, стільки, скільки буде потрібно», – відреагував на атаку на Національну академію наук України в Х Еммануель Макрон.

Легендарний шахіст відповів президенту Франції: «Припиніть «розділяти страждання українців» і зробіть щось із цим».

Нагадаємо, тенісистка Олександра Олійникова передасть на допомогу ЗСУ 2,4 млн грн із призових, отриманих на US Open 2026

Допомогу отримає Батальйон безпілотних систем «Спалах» 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, якому Олійникова допомагає вже протягом тривалого часу.

Теги: шахи спорт

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