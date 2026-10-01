Михайло Подоляк заявив, що команда підсанкційного президента ФІДЕ «не є контрольована Росією»

Подоляк наголосив, що Турлов не має безпосереднього відношення до Дворковича та його команди

Подоляк став віцепрезидентом Міжнародної федерації шахів у команді Тимура Турлова з Казахстану

Позаштатний радник Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, чому долучився до команди новообраного президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Тимура Турлова з Казахстану, який знаходиться під санкціями України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Подоляк став віцепрезидентом Міжнародної федерації шахів у команді Турлова.

«Коли пан Турлов закінчив свій бізнес у Росії у 2017 році, він практично почав дистанціюватися від Російської Федерації. У 2022-му отримав громадянство Казахстану і очолив Федерацію шахів Казахстану.

У 2022–2023 роках йому було запропоновано офіційно приєднатися до команди Дворковича, зайти туди на певні посади. Йому пропонували призначення – так само, як зараз був призначений я. Він категорично відмовився. У принципі він ніяк не співпрацював із Дворковичем, не мав із ним відносин і на ці вибори йшов абсолютно автономно.», – заявив Подоляк.

Він також наголосив, що Турлов безпосереднього відношення до Дворковича та його команди сьогодні не має.

«Безумовно, це не означає, що людей із команди Дворковича не залишилося у федерації. Думаю, ви розумієте, що швидко це не завершиться.

Більше того, бачимо, що росіяни, попри те, що Федерація шахів Росії перебуває під санкціями і не може напряму висувати кандидатів, отримали можливість через іншу федерацію провести свою людину на посаду віцепрезидента (колишнього міністра спорту РФ Павла Колобкова – «Главком»).

Але для мене очевидно, що нинішня команда в ФІДЕ не є контрольована Росією. І вона точно не буде займати позицію, яку займала команда Дворковича. І вона точно не буде використовувати ФІДЕ як політичну інституцію. І я зможу впливати там на рішення, тому що у мене буде там функція голосуючого віцепрезидента. І свій голос я буду використовувати для того, щоб не було реінкарнацій Дворковича в будь-якому вигляді», – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, Федерація шахів України звинуватила Михайла Подоляка у підриві державного суверенітету.