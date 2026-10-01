Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button

Михайло Подоляк заявив, що команда підсанкційного президента ФІДЕ «не є контрольована Росією»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Михайло Подоляк заявив, що команда підсанкційного президента ФІДЕ «не є контрольована Росією»
Подоляк наголосив, що Турлов не має безпосереднього відношення до Дворковича та його команди

Подоляк став віцепрезидентом Міжнародної федерації шахів у команді Тимура Турлова з Казахстану

Позаштатний радник Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, чому долучився до команди новообраного президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Тимура Турлова з Казахстану, який знаходиться під санкціями України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Подоляк став віцепрезидентом Міжнародної федерації шахів у команді Турлова.

«Коли пан Турлов закінчив свій бізнес у Росії у 2017 році, він практично почав дистанціюватися від Російської Федерації. У 2022-му отримав громадянство Казахстану і очолив Федерацію шахів Казахстану.

У 2022–2023 роках йому було запропоновано офіційно приєднатися до команди Дворковича, зайти туди на певні посади. Йому пропонували призначення – так само, як зараз був призначений я. Він категорично відмовився. У принципі він ніяк не співпрацював із Дворковичем, не мав із ним відносин і на ці вибори йшов абсолютно автономно.», – заявив Подоляк.

Він також наголосив, що Турлов безпосереднього відношення до Дворковича та його команди сьогодні не має.

«Безумовно, це не означає, що людей із команди Дворковича не залишилося у федерації. Думаю, ви розумієте, що швидко це не завершиться.

Більше того, бачимо, що росіяни, попри те, що Федерація шахів Росії перебуває під санкціями і не може напряму висувати кандидатів, отримали можливість через іншу федерацію провести свою людину на посаду віцепрезидента (колишнього міністра спорту РФ Павла Колобкова – «Главком»).

Але для мене очевидно, що нинішня команда в ФІДЕ не є контрольована Росією. І вона точно не буде займати позицію, яку займала команда Дворковича. І вона точно не буде використовувати ФІДЕ як політичну інституцію. І я зможу впливати там на рішення, тому що у мене буде там функція голосуючого віцепрезидента. І свій голос я буду використовувати для того, щоб не було реінкарнацій Дворковича в будь-якому вигляді», – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, Федерація шахів України звинуватила Михайла Подоляка у підриві державного суверенітету.

Теги: шахи Михайло Подоляк спорт санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під санкції потрапили два російських об'єкта
Санкції США за допомогу Ірану торкнулися РФ
Вчора, 03:27
Найближчими днями Україна разом з партнерами посилить дипломатичну активність
Зеленський заявив про плани РФ розширити війну
27 вересня, 00:40
Команда Вадима Свириденка отримала автомобіль для поїздок на тренування та змагання
Рінат Ахметов підтримав інклюзивний проєкт ветерана Вадима Свириденка (фото)
25 вересня, 12:20
НПЗ в обмін на енергетику: яку формулу Зеленський і Трамп запропонували Росії
НПЗ в обмін на енергетику: яку формулу Зеленський і Трамп запропонували Росії
24 вересня, 13:00
11 вересня на церемонії вручення премії російським окупантам Дегтярьов зачитав привітання від Путіна
МОК вигадав причину для ігнорування участі керівника російського спорту в пропагандистських заходах
23 вересня, 11:02
Трамп вирішив «упакувати» тему мит у санкційну історію для отримання двопартійної підтримки в Палаті представників
Навіщо Трампу закон про «пекельні санкції» саме зараз
20 вересня, 23:53
Маккол назвав документ одним із найжорсткіших санкційних законопроєктів проти Росії та Путіна
Трамп погодився підписати «пекельні санкції» проти Росії – конгресмен
16 вересня, 08:32
5 вересня Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Путіним, 6 вересня – з Зеленським
Що буде з війною далі? Зеленський готовий закінчити хоч сьогодні, Путін не може закінчити взагалі Авторська стаття
8 вересня, 12:00
Британія посилила покарання за обхід санкцій проти Росії
Британія викрила фінансову мережу Кремля для обходу санкцій
1 вересня, 18:05

Ще більше про спорт

Михайло Подоляк заявив, що команда підсанкційного президента ФІДЕ «не є контрольована Росією»
Михайло Подоляк заявив, що команда підсанкційного президента ФІДЕ «не є контрольована Росією»
Українські фехтувальники завоювали десять нагород на Чемпіонаті світу серед військовослужбовців
Українські фехтувальники завоювали десять нагород на Чемпіонаті світу серед військовослужбовців
З Трампом стався конфуз на турнірі з гольфу
З Трампом стався конфуз на турнірі з гольфу
В олімпійського чемпіона Томаса Моргенштерна зловмисники викрали гелікоптер
В олімпійського чемпіона Томаса Моргенштерна зловмисники викрали гелікоптер
Легендарна олімпійська чемпіонка Костевич позмагається з росіянином за місце у Комісії атлетів ISSF
Легендарна олімпійська чемпіонка Костевич позмагається з росіянином за місце у Комісії атлетів ISSF
Європейська конфедерація волейболу повернула збірні Росії до змагань
Європейська конфедерація волейболу повернула збірні Росії до змагань

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Сьогодні, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua