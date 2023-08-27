Шалені гроші. Стала відома зарплата в Саудівській Аравії екстренера суперника збірної України

Манчіні раніше тренував «Інтер», «Манчестер Сіті» та «Лаціо»

Манчіні зароблятиме 20 мільйонів євро на рік

Інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що Роберто Манчіні стане новим головним тренером збірної Саудівської Аравії. Контракт з 58-річним італійцем буде розрахований до 2026 року, про його підписання оголосять невдовзі.

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Італійський фахівець зароблятиме 20 мільйонів євро на рік.

До тренерського штабу Манчіні увійдуть Сальсано, Евані, Сандреані, Ломбардо, Гальярді, Баттара, Нучіарі, Донателлі та Сканавіно.

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Два тижні тому Манчіні подав у відставку з посади головного тренера збірної Італії через розбіжності з президентом Федерації футболу Італії.

Нагадаємо, збірна Італії – суперник України у відборі на Євро-2024. Команди зіграють між собою вже 12 вересня.

У двох матчах відбору на Євро-2024 Італія набрала 3 очки – одна перемога і одна поразка.

Манчіні раніше тренував «Інтер», «Манчестер Сіті» та «Лаціо».