Тренер «Динамо» Луческу відповів на звинувачення в расизмі

Румунський фахівець сказав, що сміявся, коли почув, що про нього пишуть

Луческу підкреслив, що багато років працював з африканськими футболістами

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу заявив, що його слова «Ми грали не проти «Бешикташа», а проти збірної Африки» неправильно зрозуміли.

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Румунський фахівець сказав, що сміявся, коли почув, що про нього пишуть.

«Я ні в якому разі не недооцінював «Бешикташ». Навпаки, я хотів сказати, що «Бешикташ» цього сезону зібрав хорошу команду з іноземців. Я зробив акцент на Африці, щоб похвалити селекцію «Бешикташа». Я не розумію, де дискримінація в моїх словах», – сказав Луческу.

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Також він підкреслив, що багато років працював з африканськими футболістами.

«Мої слова про багатьох африканців в «Бешикташі» не були проявом негативу чи дискримінації. «Бешикташ» цього сезону оформив хороші трансфери та готовий боротися за чемпіонство в Туреччині. Коли я був тренером збірної Туреччини, то не міг знайти гравців у «Бешикташі», «Галатасараї» та «Фенербахче», щоб запросити їх до національної команди. А все тому, що в Туреччині більше дають шанс іноземним гравцям», – наголосив Луческу.

Нагадаємо, що «Динамо» мінімально поступилось «Бешикташу» в першому матчі кваліфікації Ліги конференцій (2:3). Вирішальний гол кияни пропустили вже у компенсований час.