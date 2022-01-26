Шевченку в збірній Польщі допомагатиме колишній гравець «Шахтаря»

Андрій Шевченко ще не погодився, але асистентів уже має

Польське видання відправило в асистенти українцю Маріуша Левандовського

Андрій Шевченко поки що мовчить з приводу його можливого призначення на посаду головного тренера збірної Польщі. Офіційне представлення наставника «кадри», як називають «біло-червону» команду, призначено на 31 січня. Тим часом місцеві видання, зокрема Sportowe Fakty, повідомляють, що відомі імена асистентів. Одним з них може стати колишній захисник донецького «Шахтаря» Маріуш Левандовський.

Також, за інформацією ресурсу, обговорюється й кандидатура Мауро Тассотті, з яким Шевченко працював в збірній України та італійському «Дженоа».

Левандовський тренував польські клуби «Заглембе» та «Брук-Бет Термалиця».

Збірна Польщі в стикових матчах до чемпіонату світу 24 березня зіграє з Росією.

Раніше стало відомо, що у збірній Польщі Шевченко не працюватиме з італійськими помічниками.

Тим часом колишній тренер збірної застеріг Шевченка від бажання очолити збірну Польщі.