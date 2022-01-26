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    Шевченку в збірній Польщі допомагатиме колишній гравець «Шахтаря»

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    Андрій Шевченко ще не погодився, але асистентів уже має - Шевченку в збірній Польщі допомагатиме колишній гравець «Шахтаря»
    Андрій Шевченко ще не погодився, але асистентів уже має
    фото з відкритих джерел

    Польське видання відправило в асистенти українцю Маріуша Левандовського

    Андрій Шевченко поки що мовчить з приводу його можливого призначення на посаду головного тренера збірної Польщі. Офіційне представлення наставника «кадри», як називають «біло-червону» команду, призначено на 31 січня. Тим часом місцеві видання, зокрема Sportowe Fakty, повідомляють, що відомі імена асистентів. Одним з них може стати колишній захисник донецького «Шахтаря» Маріуш Левандовський.

    Також, за інформацією ресурсу, обговорюється й кандидатура Мауро Тассотті, з яким Шевченко працював в збірній України та італійському «Дженоа».

    Левандовський тренував польські клуби «Заглембе» та «Брук-Бет Термалиця».

    Збірна Польщі в стикових матчах до чемпіонату світу 24 березня зіграє з Росією.

    Раніше стало відомо, що у збірній Польщі Шевченко не працюватиме з італійськими помічниками.

    Тим часом колишній тренер збірної застеріг Шевченка від бажання очолити збірну Польщі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко
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    Шевченку в збірній Польщі допомагатиме колишній гравець «Шахтаря»