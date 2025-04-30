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Україна в ООН: Мир можливий лише на справедливих умовах, а не заради параду

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україна в ООН: Мир можливий лише на справедливих умовах, а не заради параду
фото: Lb.ua

Беца: Ми цінуємо людське життя, вогонь можна припинити прямо зараз, а не тільки заради параду

Під час засідання Ради Безпеки ООН заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца заявила, що Україна прагне негайного, повного та беззаперечного припинення вогню, але не прийме мир «за будь-яку ціну», передає «Главком».

Вона розкритикувала пропозицію Росії щодо триденного перемир’я на 9 травня та заявила, що такі дії спрямовані на пропаганду, а не на реальне припинення війни.​

«Якщо Росія дійсно хоче зупинити війну, чому не припинити вогонь сьогодні, для чого чекати 8 травня? Ця пропозиція не має нічого спільного з миром – Росія завжди використовує День перемоги над нацизмом для пропаганди», – сказала Беца.

Беца підкреслила, що Україна не визнає жодної тимчасово окупованої території, включно з Кримом, як російської, і не погодиться на жодні обмеження свого суверенітету чи права обирати міжнародні союзи.

Вона також наголосила, що тимчасове припинення вогню не повинне призвести до замороження конфлікту, а має стати кроком до справедливого та довготривалого миру.​

«Ми цінуємо людське життя, вогонь можна припинити прямо зараз, а не тільки заради параду, щоб продовжувати вбивати українців після цього параду», – заявила Беца.​

Вона також зазначила, що Україна неодноразово демонструвала своє бажання дати шанс дипломатії для досягнення всеосяжного миру, але Росія є єдиним джерелом та рушійною силою цієї воєнної агресії.

Тим часом, постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй і в Раді безпеки ООН Василь Небензя заявив, що Москва готова до прямих перемовин з Києвом, не зважаючи на «проблеми з легітимністю Зеленського».

За його словами, Росія очікує, що Захід припинить постачати Україні зброю та переконає Зеленського вступити в конструктивний діалог.

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Теги: росія війна ООН Радбез ООН переговори

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