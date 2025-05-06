Кремль знову зробив заяву про путінське перемир’я на 9 травня

Пєсков сказав, що пропозиція Путіна про триденне перемир'я на честь «Дня перемоги» залишається чинною

Речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що пропозиція щодо перемир'я на 9 травня залишається актуальною, але від України нібито не було сигналу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«На жаль, ми досі не чули з Києва жодної заяви, в якій ішлося б про готовність приєднатися до святкового перемир'я», – сказав Пєсков.

На цьому ж брифінгу Пєсков сказав, що пропозиція Путіна про триденне перемир'я на честь «Дня перемоги» залишається чинною, але попередив, що на будь-які спроби української сторони завдавати ударів по російських позиціях або об'єктах «буде надано адекватну відповідь».

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав ініціативу Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою. Водночас президент наголосив, що Україна готова до перемир'я з 7 травня, але на 30 днів.

Опісля Кремль бурхливо відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про готовність до перемир'я на 30 днів, а не пропоноване триденне російське. Так, речник диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія прагне «деескалації ситуації у святкові дні» і чекає цього від України.

Як відомо, напередодні Великодня Путін заявляв, що з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня припиняться бойові дії. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

Згодом повідомлялося, що в період між 19 квітня та 20 квітня відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав оголошене диктатором Путіним перемир'я черговою маніпуляцією.