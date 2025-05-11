Прем’єр Естонії заявив про зближення США та Європи у питаннях тиску на Росію

Міхал: Ймовірно, ми досягли моменту, коли США і Європа з Україною, можливо, починають діяти спільно і точка прикладання цього тиску тепер зміщується в бік Росії

Міхал: американська адміністрація також стає трохи нетерплячою щодо цих російських «ігор»

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив про зближення позицій Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу щодо посилення тиску на Росію з метою припинення її війни проти України. Про це він повідомив за підсумками зустрічі європейських союзників в Україні, в якій взяв участь по відеозв'язку, пише «Главком» з посиланням на ERR.

За словами Міхала, нарешті спостерігається спільна дія США, які прагнуть 30-денного припинення вогню та мають інструменти для забезпечення дотримання санкцій, та Європи, яка підтримує Україну.

«Ймовірно, ми досягли моменту, коли США з їхнім прагненням до 30-денного припинення вогню та здатністю забезпечити дотримання санкцій і Європа з Україною, можливо, починають діяти спільно і точка прикладання цього тиску тепер зміщується в бік Росії. Я думаю, що американська адміністрація також стає трохи нетерплячою щодо цих російських «ігор», – заявив Міхал.

Як зазначає видання, експерт із зовнішньої політики Ігор Грецький підтверджує ймовірність посилення позиції Вашингтона щодо Росії. На його думку, зараз для цього слушний момент, оскільки надії на розкол між Росією та Китаєм через мирні переговори чи послаблення санкцій згасають. Участь голови КНР у параді 9 травня в Москві, на думку Грецького, чітко продемонструвала підтримку Пекіном Росії в українському конфлікті, що підриває європейську безпеку.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що дружба між Китаєм та Росією не є новим явищем, і раніше були відомі факти постачання технічних компонентів та моральної підтримки з боку Пекіна. Водночас Китай намагається підтримувати економічні зв'язки із Заходом. Певкур вважає, що європейським країнам необхідно знайти відповідь на питання подальшої взаємодії з Китаєм, враховуючи його відносини з Росією. Проте він застерігає від далекосяжних висновків щодо китайської політики на основі лише одного параду в Москві.

Нагадаємо, росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Це хороший знак. Так відреагував президент України Володимир Зеленський на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести переговори.

До слова, президент Росії Володимир Путін у розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявив про готовність розпочати мирні переговори без жодних попередніх умов. Про це повідомив міністр закордонних справ Китаю Ван І. З 7 по 10 травня Сі Цзіньпін перебував у Росії з державним візитом на запрошення Кремля. Наприкінці поїздки очільник китайського МЗС розповів про деталі перебування лідера КНР у Москві.