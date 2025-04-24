Кривавий обстріл у Києві. Світові ЗМІ знайшли пояснення нічному удару по столиці

Світові ЗМІ пишуть про те, що черговий кривавий російський ракетний обстріл забрав життя дев'ятеро людей лише у Києві

Масована нічна атака на Київ та Україну 24 квітня опинилась у центрі уваги світових ЗМІ, утім здебільшого вони звертають увагу на кількість постраждалих, посилаючись на місцеву владу. Також іноземні видання зазначають: російські ракети летіли на Україну після того, як президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна ніколи юридично не визнає окупацію Росією Криму. Дональд Трамп у свою чергу відповів, що «Крим був втрачений багато років тому» і навіть не є предметом обговорення. За його словами, заяви Зеленського щодо невизнання його окупації РФ нібито шкодять мирним переговорам. Про це пише «Главком».

«Щонайменше двоє людей загинули та 54 отримали поранення, у тому числі діти, внаслідок нічного ракетного обстрілу Росії та безпілотника на столицю України. Це сталося лише через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у шкоді мирним переговорам, після того як український президент виключив визнання контролю Росії над Кримом. Україна неодноразово заявляла, що не віддасть Крим, південний півострів, незаконно анексований Росією в 2014 році».

Комбінований російський ракетний і безпілотний обстріл спровокував пожежі в кількох районах української столиці Києва вранці в четвер, у результаті чого постраждала 21 людина, повідомили чиновники.

Протягом ночі Росія обстріляла Київ, у результаті якого, ймовірно, внаслідок удару балістичною ракетою по столиці України загинуло дев’ять осіб. У п'яти районах міста почалися рятувальні роботи після того, як рано вранці в середу обрушилася хвиля ракет і безпілотників.

Андрій Єрмак, старший помічник Зеленського, заявив: Росія зараз атакує Київ, Харків та інші міста «ракетами та безпілотниками». «Путін демонструє лише бажання вбивати», – сказав він. «Напади на мирних жителів повинні припинитися». Це сталося на тлі зриву мирних переговорів між Росією та Україною, оскільки Дональд Трамп у середу звинуватив Володимира Зеленського у зриві його плану стосовно припинення вогню через відмову визнати втрату Криму.

Times of India: Росія завдає нової хвилі ракетних і безпілотних ударів

Ракети обстріляли столицю України Київ рано вранці в четвер, змусивши жителів ховатися в бомбосховищах. Відразу після оголошення тривоги по всьому місту пролунали вибухи.

Associated Press: Київ розбитий смертоносними російськими безпілотниками та ракетами

Протягом ночі стався масштабний російський ракетний і безпілотний обстріл, внаслідок якого вбито дев’ять людей і поранено ще 63, у тому числі шестеро дітей.

Mathrubhumi.com: Через кілька годин після того, як Трамп публічно звинуватив Зеленського, Росія завдає кількох ударів по Києву

Через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у відмові від мирного плану щодо Криму, Росія завдала чергового удару. Росія здійснила смертоносний ракетний і безпілотний удар по Києву вранці в четвер, убивши щонайменше десятки людей після того, як президент США Дональд Трамп публічно розкритикував президента України Володимира Зеленського за відмову прийняти російську окупацію Криму як частину запропонованої мирної угоди.

Bangkok Post: Російський ракетний обстріл забрав життя дев'ятьох людей

Російський ракетний удар по Києву в четвер убив щонайменше дев’ять і поранив десятки людей в результаті одного з найбільш смертоносних ударів по українській столиці з моменту вторгнення Росії більше трьох років тому. Протягом війни Україна зазнавала російських повітряних атак, але смертельні удари по Києву, який краще захищений ППО, ніж інші міста, трапляються рідше.

Ці атаки ставлять ще більше сумнівів у вже непростих зусиллях США змусити Росію та Україну погодитися на припинення вогню через кілька годин після того, як Дональд Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського за відмову прийняти окупацію Криму Москвою як умову миру.

Hurriyet: Дев'ять загиблих, 63 поранених внаслідок «масованого» російського ракетного обстрілу Києва

Щонайменше дев'ять людей загинули та понад 60 отримали поранення в результаті «масованого» ракетного обстрілу Києва вранці в четвер. Востаннє Київ зазнав ракетного обстрілу на початку квітня, коли було поранено щонайменше трьох людей.

Іndependent: Щонайменше дев'ять загиблих під час масованого ракетного удару та удару безпілотника по Києву

«Щонайменше дев'ятеро людей загинули в результаті масованого російського ракетного і безпілотного обстрілу Києва протягом ночі, в результаті якого також було поранено 63 людини, у тому числі шестеро дітей. Напад стався через кілька годин після того, як президент Дональд Трамп у середу накинувся на президента України Володимира Зеленського, звинувативши його в перешкоджанні мирній угоді та заявивши, що з ним «важче» мати справу, ніж з Росією».

Euronews: Щонайменше дев'ятеро загиблих і десятки поранених в результаті російського ракетно-безпілотного обстрілу Києва

«За словами київських чиновників, атаки, які почалися ввечері в середу і тривали до перших годин четверга, завдали великої шкоди в кількох районах міста. Пожежі спалахнули в більш ніж десятку місць, оскільки рятувальники працювали всю ніч», – пишуть журнаілсти Euronews.

Нагадаємо, очільник України Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл. Він нагадав, що сьогодні, 24 квітня, сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів, сорок чотири дні, як Росія «продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це».