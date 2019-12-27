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    Сім футбольних клубів української першої ліги претендують на підвищення в класі

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    Серед претендентів і лідер чемпіонату першої ліги - львівський Рух - Сім футбольних клубів української першої ліги претендують на підвищення в класі
    Серед претендентів і лідер чемпіонату першої ліги - львівський Рух

    В списку навіть «Чорноморець», який поки пасе задніх у першій лізі

    Українська асоціація футболу стверджує, що сім клубів Першої ліги мають сподівання цього сезону на вихід в УПЛ.

    «За достовірною інформацією, уже сім першолігових клубів подали заявки на отримання атестату для участі в чемпіонаті УПЛ. Це «Рух», «Волинь», «Минай», «Інгулець», «Оболонь-Бровар», «Металіст 1925» і «Чорноморець» - йдеться на сайті асоціації футболу України.

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    . Турнірне положення команд після першої половини чемпіонату

    Цікаво, що заявку на атестацію не подав «Агробізнес», котрий має реальні шанси на підвищення у класі.

    За підсумками першої половини чемпіонату в турнірній таблиці першої ліги дідирують «Рух», «Волинь» та «Минай». 

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