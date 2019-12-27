Сім футбольних клубів української першої ліги претендують на підвищення в класі



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Серед претендентів і лідер чемпіонату першої ліги - львівський Рух

В списку навіть «Чорноморець», який поки пасе задніх у першій лізі

Українська асоціація футболу стверджує, що сім клубів Першої ліги мають сподівання цього сезону на вихід в УПЛ.

«За достовірною інформацією, уже сім першолігових клубів подали заявки на отримання атестату для участі в чемпіонаті УПЛ. Це «Рух», «Волинь», «Минай», «Інгулець», «Оболонь-Бровар», «Металіст 1925» і «Чорноморець» - йдеться на сайті асоціації футболу України.

. Турнірне положення команд після першої половини чемпіонату

Цікаво, що заявку на атестацію не подав «Агробізнес», котрий має реальні шанси на підвищення у класі.

За підсумками першої половини чемпіонату в турнірній таблиці першої ліги дідирують «Рух», «Волинь» та «Минай».