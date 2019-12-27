Двоє українських футболістів увійшли в символічну збірну чемпіонату Білорусі-2019
Артем Мілевський розквітнув у Бресті, мов та квітка з відомої пісні
ФК «Динамо» (Брест)
Визнання отримали два новоспечених чемпіони країни
У Білорусі відбулося нагородження найкращих гравців і команд за підсумками чемпіонату-2019.
Не залишилися без нагород і українці.
Так, нападник новоспечених чемпіонів країни брестського «Динамо» Артем Мілевський був включений в символічну збірну А (умовний перший склад), а хавбек цього ж колективу Олександр Нойок потрапив у символічну збірну Б (умовний другий склад).
Символічна збірна А
Символічна збірна В
Взагалі ж у складі брестського «Динамо» було троє українців. Окрім двох вище згадуваних то ще й атакувальний півоборонець Олексій Хобленко.