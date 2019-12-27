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    Двоє українських футболістів увійшли в символічну збірну чемпіонату Білорусі-2019

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    Артем Мілевський розквітнув у Бресті, мов та квітка з відомої пісні - Двоє українських футболістів увійшли в символічну збірну чемпіонату Білорусі-2019
    Артем Мілевський розквітнув у Бресті, мов та квітка з відомої пісні
    ФК «Динамо» (Брест)

    Визнання отримали два новоспечених чемпіони країни

    У Білорусі відбулося нагородження найкращих гравців і команд за підсумками чемпіонату-2019.

    Не залишилися без нагород і українці.

    Так, нападник новоспечених чемпіонів країни брестського «Динамо» Артем Мілевський був включений в символічну збірну А (умовний перший склад), а хавбек цього ж колективу Олександр Нойок потрапив у символічну збірну Б (умовний другий склад).

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    Символічна збірна А

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    Символічна збірна В

    Взагалі ж у складі брестського «Динамо» було троє українців. Окрім двох вище згадуваних то ще й атакувальний півоборонець Олексій Хобленко.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Мілевський Олександр Нойок Олексій Хобленко ФК «Динамо» (Брест)
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