У 33-річному віці помер чемпіон Німеччини-2008/2009 з футболу



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Сєрґєй Карімов розкрився як футболіст у Німеччині Twitter

Про причини смерті Сєрґєя Карімова наразі не говориться

У 33-річному віці пішов з життя екс-оборонець національної збірної Казахстану і німецького «Вольфсбурга» Сєрґєй Карімов.

«Ми оплакуємо втрату нашого колишнього гравця Сєрґєя Карімова, який помер у віці всього 33-х років. Наші серця з його родичами, родиною і друзями. Спочивай з миром, Сєрґєй», - написав трагічну новину twitter «Вольфсбурґа».

Сєрґєй Карімов народився в 1986 році в Сарані (Карагандинська область), а в 1995-му з сім'єю переїхав до Німеччини. З 2005 по 2014 рік він виступав за німецькі клуби «Вольфсбурґ», «Дуйсбурґ» і «Люпо-Мартіні».

У сезоні-2008/2009 у складі «Вольфсбурґа» Карімов став чемпіоном Німеччини. У 2010 році Сєрґєй провів єдиний матч у складі національної збірної Казахстану.

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