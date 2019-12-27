Англійський футболіст розтрощив «Ломборджині», прямуючи на вечірку в костюмі сніговика (фото)



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Халепа сталася з нападником Майклом Антоніо

Не весело завершився різдвяний вечір для нападника англійського клубу «Вест Хем Юнайтед» Майкла Антоніо. Хоча у святвечір нічого не віщувало біди – футболіст вбрався в костюм сніговика, поділився селфі в соцмережах, і весело наспівуючи вирушив на вечірку.

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Втім по дорозі на свято Майкл не впорався з керуванням, і в’їхав на чиєсь подвір’я. На щастя для футболіста все обійшлося легко, лише розтрощив автівку Lamborghini Huracan вартістю 250 тисяч євро. Вже наступного дня щасливчик грав у матчі Англійської прем‘єр ліги проти «Крістал Пелас».