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Аргентина розгромила африканську збірну з хокейним рахунком

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Аргентина розгромила африканську збірну з хокейним рахунком
Футболісти з Буркіна-Фасо відмовилися від поїздки в Аргентину через логістичні труднощі
фото: CAN

Чемпіони світу 2022 не лишили жодних шансів Бурікіна-Фасо, яка грала молодіжним складом

Збірна Аргентини без проблем розгромила Буркіна-Фасо, яка грала ослабленим складом через внутрішній скандал, у товариському матчі в Буенос-Айресі (7:0). Про це повідомляє «Главком».

Бойкот товариського матчу від Буркіна-Фасо

Матч на легендарному «Монументалі» від самого початку мав стати легкою прогулянкою для Аргентини. Чемпіони світу грали проти збірної, яка посідає 62-е місце у рейтингу ФІФА. Проте перед поєдинком виникла несподівана проблема. Кілька провідних гравців Буркіна-Фасо відмовилися летіти до Аргентини через умови поїздки. Спочатку мав відбутися запланований рейс, але його скасували, після чого федерації довелося в екстреному порядку шукати чартерний літак.

У підсумку переліт із Марокко до Аргентини тривав 11 годин 39 хвилин, а літак приземлився в Буенос-Айресі лише за п'ять годин до початку матчу. За цей час футболістам потрібно було пройти паспортні та митні процедури, дістатися готелю, а потім вирушити на стадіон. Через це значна частина основних гравців вирішила не їхати.

Федерація, яка хотіла виконати домовленість про проведення товариського матчу, була змушена відправити до Аргентини переважно футболістів збірної U-23. Уряд Буркіна-Фасо намагався переконати гравців змінити рішення, але безуспішно. У результаті аргентинці отримали суперника, який фактично збирав склад у надзвичайних умовах і вийшов на поле після багатогодинної подорожі.

Лаутаро наздогнав Агуеро

Аргентина скористалася ситуацією сповна та забила сім голів. Результативними ударами відзначилися Лаутаро Мартінес, Ніко Паз, Хуліан Альварес, Валентіно Карбоні, Джуліано Сімеоне та ще один гравець, а захисник Буркіна-Фасо Діалло забив у власні ворота.

Для Лаутаро Мартінеса цей гол став особливим. Форвард довів свій показник за збірну Аргентини до 42 м'ячів і наздогнав Серхіо Агуеро на третьому місці в історії бомбардирів команди. Вище залишаються лише Ліонель Мессі – 125 голів та Габріель Батістута – 54.

Нагадаємо, що голкіпер збірної Ірландії відмовився грати проти Ізраїлю

Теги: скандал Ліонель Мессі Лаутаро Мартінес футбол

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