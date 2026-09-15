Справа Кравченка. Короткі підсумки

Скандал із Кравченком оголив кризу президентської стратегії

1. На цей момент вже не має жодного значення чи був погоджений виїзд Кравченка з Зеленським. В масовій свідомості це є практично доконаним фактом. Цю інформаційну битву Зеленський явно програв.

2. Стратегія захисту Кравченка будується і буде будуватися не стільки на захисті самого себе, скільки на звинуваченні керівників НАБУ та САП. Поки ми маємо озвучений лише «кейс Кривоноса», який навряд чи матиме юридичне продовження. Як мінімум в найближчій перспективі. Але ми живемо в інформаційний час, коли люди мають можливість памʼятати все. Особливо, якщо це все емоційно забарвлене.

3. Поки ми не розуміємо, як далі буде діяти Кравченко (чи буде він буде повертатися, чи дасть він гучну конференцію і серію інтервʼю в Європі і т.д). Від цього буде залежати те, наскільки довго дискомфортно будуть почувати себе керівники НАБУ та САП найближчим часом. В масовій свідомості ставлення до самого ексгенпрокурора точно від цього не покращиться. це не Але може погіршити ставлення до антикорупційних органів. Простіше кажучи, чорно-біла картинка в системі координат «свій-чужий – добро-зло» набуватиме нових забарвлень.

4. Інформаційна команда Зеленського багато років жила в системі підняття ставок, коли скандал перебивався іншим скандалом. І до першого картонкового виступу це вдавалося робити без втрати можливостей управління системою. Перший картонковий виступ зламав цю систему. Піднімати ставки без втрати можливостей управління системою, при нинішній моделі управління у Зеленського більше нема можливостей.

5. У президента є дві опори (обидві ненадійні). Парламент, який протягом наступних тижнів остаточно перетвориться на дуже сегментований клуб за інтересами з ситуативними голосуваннями без жодної перспективи до консолідації та потенційно можливі переговори (останні два-три роки Зеленський може задавати внутрішню повістку дня виключно через зовнішню політику). І як на мене, тут все набагато складніше ніж у випадку з Кравченком. І головна проблема в тому, що внутрішня повістка дня може стати остаточно домінантною при прийнятті зовнішніх рішень. І це стосується всіх гравців.