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У Кривому Розі оновлено міську лікарню №3 (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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У Кривому Розі оновлено міську лікарню №3 (фото)
Після реконструкції територію лікарні перетворять на доступний простір
фото: metinvestholding.com

«Метінвест», Фонд Ріната Ахметова та місто завершили масштабну реконструкцію лікарні у Кривому Розі

У Кривому Розі після капітального ремонту відкрили оновлений консультативно-діагностичний центр міської лікарні №3, яка обслуговує близько 101 тис. людей. Проєкт спільно реалізували Група «Метінвест», Фонд Ріната Ахметова та адміністрація міста. Компанія «Метінвест» спрямувала на ремонт і модернізацію близько 125 млн грн. 

У лікарні оновили перший поверх, рентгенологічне та стерилізаційне відділення, а також облаштували сучасне укриття на 350 місць. Також медзаклад забезпечили комп’ютерною та побутовою технікою. Після завершення робіт у лікарні планують оновити і прилеглу територію. Зокрема, передбачено створення скверу, дитячої зони та встановлення артоб’єктів за мотивами творчості Марії Примаченко.

«Ми підійшли до цієї роботи системно – від проєктування медичних приміщень до зовнішнього вигляду самої будівлі та облаштування доступного простору для всіх пацієнтів, зокрема для людей з інвалідністю», – зазначив операційний директор Групи «Метінвест» Олександр Мироненко.

Після реконструкції в центрі працюють урологічний, хірургічний, дерматологічний, неврологічний та офтальмологічний кабінети, клініко-діагностична лабораторія, денний стаціонар та інші підрозділи. Консультативно-діагностичний центр може щодня приймати до 290 пацієнтів за 10 спеціалізованими напрямами. Денний стаціонар розрахований на 22 ліжка, медичну допомогу надають 15 лікарів і 22 медсестри.

Голова наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко наголосила, що проєкт мав на меті не лише відремонтувати будівлю, а й створити безпечний і комфортний медичний простір для мешканців міста.

«Відбудова України починається зі здоров’я її людей. Для пана Ріната Ахметова особливо важливо, щоб українці отримували якісну медичну допомогу в сучасних і гідних умовах», – зазначила вона.

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У міській адміністрації Кривого Рогу підкреслюють, що модернізація надзвичайно важлива, адже зараз місто виконує функцію важливої госпітальної бази для південних регіонів і приймає, зокрема, людей, які переїхали до міста через війну.

Як відомо, «Метінвест» Ахметова у співпраці з міською владою проводить комплексну реконструкцію медзакладів Кривого Рогу: компанія також долучилася до капітального ремонту головного стаціонарного корпусу міської лікарні Кривого Рогу №7. Загальний обсяг інвестицій компанії у ці ініціативи сягнув 200 млн грн.

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Теги: українці ремонт укриття місто

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