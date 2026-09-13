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Прем’єр Литви відвідав Луцьк: Корецький розповів про зустріч

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Прем’єр Литви відвідав Луцьк: Корецький розповів про зустріч
Прем’єр-міністр України Сергій Корецький та прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс у луцькому підземеллі
Фото: Сергій Корецький / Telegram

Сторони обговорили енергетичну підтримку, відбудову та допомогу громадам

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся в Луцьку з прем’єр-міністром Литви Міндаугасом Сінкявічюсом та урядовою делегацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Сергія Корецького.

Литовська делегація розпочала свій візит в Україну саме з обласного центру Волині – сьогодні, 13 вересня, місто відзначає День Луцька. Гості разом з Корецьким відвідали Луцький замок, один із символів спільної європейської історії України та Литви, а також вшанували пам’ять українських захисників.

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«Відвідали символічне місце нашої спільної європейської історії – Луцький замок», – написав Корецький.

Луцький замок почали розбудовувати за князя Любарта в XIV столітті, коли дерев’яні укріплення замінили цегляними. Після його смерті місто залишалося резиденцією литовсько-руських князів, зокрема Вітовта: за його правління, у 1429 році, тут відбувся з’їзд європейських монархів за участю самого Вітовта, польського короля Владислава II Ягайла та імператора Сигізмунда Люксембурзького.

Енергетика та підтримка громад

Корецький подякував Литві за внески до Фонду підтримки енергетики України. Сторони обговорили подальшу допомогу, зокрема пряму підтримку українських громад з боку литовських муніципалітетів, яка, за словами прем’єра, буде критично важливою цієї зими.

Напередодні Литва передала українським регіонам понад 17 тонн енергетичного обладнання.

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Продовольча безпека та підтримка бізнесу

Ще однією темою переговорів стала глобальна продовольча безпека, яку Росія підриває ударами по цивільному судноплавству в Чорному морі. Сторони також обговорили:

  • підтримку бізнесу та перспективи запровадження механізму страхування воєнних ризиків;
  • проєкти підтримки й реабілітації ветеранів, військових та їхніх родин;
  • допомогу людям, які постраждали внаслідок війни.
Прем’єр Литви відвідав Луцьк: Корецький розповів про зустріч фото 3

Литва долучається до відбудови

Окрему увагу приділили проєктам відбудови. За словами Корецького, Литва координує цю роботу через агентство CPVA, зокрема в освітньому та медичному секторах.

«Дуже цінно, коли така співпраця дає конкретні результати для українських громад і людей. Працюємо над тим, щоб спільних проєктів ставало більше», – заявив Корецький. «Цінуємо підтримку Литви. Дякуємо!» – додав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс і раніше підтримував Україну публічними кроками: у серпні він запропонував вилучити зі шкільних програм твори Михайла Ломоносова та додати замість них Тараса Шевченка, щоб литовські школярі краще пізнавали українську національну ідентичність.

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Теги: росія енергетика міністр Литва Луцьк місто безпека Сергій Корецький

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