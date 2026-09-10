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Санкт-Петербург накрила нова хвиля паливної кризи: жителі «штурмують» АЗС навіть вночі (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Санкт-Петербург накрила нова хвиля паливної кризи: жителі «штурмують» АЗС навіть вночі (відео)
Навіть о 12 годині ночі черги на місцевих АЗС нікуди не зникають
фото: соцмережі

Після ударів по російських нафтопереробних підприємствах ситуація з пальним у РФ продовжує погіршуватися

У Санкт-Петербурзі знову виникли великі черги на автозаправних станціях. Місцеві жителі кажуть, що давно не бачили такого напливу автомобілів, а черги не зникають навіть пізно вночі. Про це повідомляє «Главком» з посмиланням на заяви жителів міста.

На відео, яке поширюють місцеві жителі, видно десятки автомобілів, які вишикувалися біля АЗС. Очевидці розповідають, що ситуація з пальним стає дедалі складнішою. «Я таких черг ще не бачив», – кажуть місцеві жителі на відео.

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За їхніми словами, автомобілі продовжують прибувати до заправок навіть уночі. Зокрема, близько 12-ї години ночі біля АЗС досі утворюються значні черги. «Навіть о 12 ночі черги нікуди не зникають», – розповідають очевидці.

Водії, побоюючись подальшого погіршення ситуації, намагаються придбати якомога більше пального. Через це на окремих АЗС одночасно збираються десятки автомобілів, а очікування на заправці затягується.

Проблеми з пальним у російських регіонах почали загострюватися після серії ударів по нафтопереробних підприємствах. Українські дрони регулярно атакують об'єкти російської нафтової інфраструктури, що безпосередньо впливає на можливості РФ із виробництва та постачання бензину й дизельного пального.

Унаслідок атак частина нафтопереробних потужностей Росії змушена зупиняти або скорочувати роботу. Це створює додаткове навантаження на внутрішній ринок і змушує російську владу шукати способи компенсувати дефіцит нафтопродуктів.

Окремо показовою є географія останніх атак. Безпілотники вже уражають підприємства, розташовані на відстані лише близько 3,2 км від кордону України. Проблеми поступово доходять до великих російських міст. У Санкт-Петербурзі 9 вересня на одній із АЗС у Невському районі очевидці нарахували понад 40 автомобілів. На сусідній заправці, за їхніми словами, було доступне лише дизельне пальне.

Станом на 10 вересня ситуація не покращилася. Сервіси моніторингу роботи АЗС фіксували у Санкт-Петербурзі десятки заправок із чергами, зокрема великими.

Варто нагадати, що кмпанія Fire Point натякнула, що її дрони пролетіли 3300 км і успішно уразили ціль у Новому Уренгої. «Вгадайте, хто подолав понад 3300 км і успішно уразив ціль», – йдеться у повідомленні. Атаковано Новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у Ямало-Ненецькому автономному округу Тюменської області РФ.

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Теги: росія війна бензин криза

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