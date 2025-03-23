Скелетоніст Гераскевич розповів, як йому пропонували змінити українське громадянство

Вже на початку спортивної кар'єри Гераскевич отримував пропозиції щодо зміни громадянства

Гераскевич: Я хочу виступати лише за Україну

Лідер Українського скелетону Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» заявив, що мав три серйозні пропозиції щодо зміни українського громадянства.

Спортсмен наголосив, що хоче представляти на міжнародній арені лише за Україну.

«Не буду називати країни, але були випадки… (пропозицій щодо зміни громадянства, – «Главком»). Це ще було тоді, коли я третій-четвертий рік займався скелетоном. Уже тоді я дав зрозуміти, що мене це не цікавить. Я хочу виступати лише за Україну. Три пропозиції серйозні були, але ми відмовилися», – зазначив український скелетоніст.

Нагадаємо, Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо факту зміни громадянства гімнастом Іллею Ковтуном та його тренеркою Іриною Горбачевою.

Зокрема, спортсмен заявив, що гімнаст та його тренерка отримували суттєву підтримку з державного бюджету.

«Відкидають свою Батьківщину повністю під час війни. Бо держава буцімто не забезпечила їх тим, на що вони (Ковтун і Горбачева – «Главком») заслуговують. Хоча вони отримали настільки багато грошей, що про таке фінансування на одного спортсмена можна тільки мріяти. І для мене це загалом дико, тому я так реагую. І моя думка не змінюється: це ганебний вчинок, і я знаю, що багато людей розділяють цю думку зі мною», – заявив Гераскевич.

Як повідомляв «Главком», гімнаст Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева отримали близько 8.5 млн грн з державного бюджету України у 2023-2024 роках.

Зазначається, що в зазначену вище суму входять лише виплати, які гімнаст та його тренерка отримали за здобуті призові місця на міжнародних змаганнях.

«Сюди (8.5 млн гривень – ред.) не входять їхні зарплати, стипендії і т.д. Також в цю суму не враховані можливі виплати з місцевих бюджетів, спортивних товариств і т.д. Ілля Ковтун, наприклад, донедавна був спортсменом ЦСК Збройних сил України», – йдеться у дописі Base of Ukrainian Sports.

Нагадаємо, Ковтун, який три роки живе та тренується в Осієку, подав документи на громадянство Хорватії.

Зазначається, що його тренерка Ірина Горбачова (Надюк) також подала документи на отримання громадянства. Хорватська федерація гімнастики миттєво відреагувала і дала зелене світло.