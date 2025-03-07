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Голівудський актор отримав громадянство Польщі за фільм про Голокост

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Голівудський актор отримав громадянство Польщі за фільм про Голокост
Актор Джессі Айзенберг отримав польське громадянство
фото: x.com/prezydentpl

«Я щасливий бути європейцем», – сказав Джессі Айзенберг 

Американський актор Джессі Айзенберг отримав громадянство Польщі завдяки фільму «Справжній біль». У ньому розповідається історія євреїв під час Другої світової війни. Про це повідомляє «Главком», з посиланням на BBC.

Джессі Айзенберг написав сценарій, режисирував і виконав головну роль у фільмі. За сюжетом двоє американських двоюрідних братів їдуть до Польщі, щоб вшанувати свою бабусю, яка пережила Голокост. Історія заснована на житті тітки Айзенберга.

«Поки ми знімали цей фільм у Польщі, я гуляв вулицями й почав відчувати себе трохи комфортніше у країні. Мені спало на думку щось настільки очевидне: моя сімʼя жила в цьому місці набагато довше, ніж ми жили в Нью-Йорку. Та історія закінчилася так трагічно», – сказав Джессі Айзенберг на церемонії отримання громадянства.

Він додав, що, окрім трагічної історії, його засмучувало те, що його сімʼя більше не відчувала жодного звʼязку з Польщею. Тому захотів змінити це.

На створення «Справжнього болю» Айзенберга спонукала смерть тітки Доріс у 2019 році. Їй було 106 років. Вона виросла в Польщі, але в 1938-му втекла до США. Інших членів родини, які залишилися в Польщі, вбили під час Голокосту.

Джессі Айзенберга номінували на «Оскар» за сценарій фільму, а його колега по фільму Кіран Калкін отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану.

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Теги: актор фільм громадянство Голокост Польща

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