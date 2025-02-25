Канадці активно підписують звернення, аби позбавити Маска громадянства Канади

Прикметно, що у сімнадцятирічному віці Ілон Маск виїхав з Південної Африканської Республіки (ПАР) саме до Канади

На фоні цього Маск у соцмережах назвав Канаду «несправжньою країною»

Понад 230 тис. канадців підписали звернення на сайті Палати громад Канади про позбавлення американського мільярдера Ілона Маска громадянства Канади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт органу.

Як зазначили в описі петиції, Ілон Маск займався діяльністю, яка суперечить національним інтересам Канади.

«Він використав своє багатство та владу, щоб вплинути на наші вибори. Тепер він став членом іноземного уряду, який намагається знищити суверенітет Канади. Ми закликаємо прем’єр-міністра скасувати статус подвійного громадянства Ілона Маска та негайно скасувати його канадський паспорт», – написав автор петиції.

Петиція має набрати 500 або більше підписів, щоб канадці отримали сертифікат для з’ясування цього питання в Палаті громад Канади та потенційно отримали офіційну відповідь уряду, додає Guardian.

Під дописом у соцмережі X, де користувачка обурилася через петицію, Маск назвав Канаду «несправжньою країною».

Прикметно, що у сімнадцятирічному віці Ілон Маск виїхав з Південної Африканської Республіки (ПАР) до Канади. Оскільки предки були канадцями, він з легкістю отримав візу. Наразі він має громадянство трьох країн: ПАР, США та Канада.

Нещодавно Маск назвав прем'єра Канади Джастіна Трюдо «дівчиною, думка якої не є важливою». Так він відреагував на заяву Трюдо про неможливість приєднання Канади до США.

«Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів», – заявив канадський прем'єр, відповідаючи на закиди Трампа про Канаду як 51-й штат США. Так, Маск у своїй соцмережі X заявив, звертаючись до Трюдо, що той більше «не губернатор Канади».

У грудні минулого року Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США, якщо та не може розв'язати питання з мігрантами та торгівлею. У матеріалі «Главкома» читайте докладніше про те, що стало причиною нового напруження між країнами.