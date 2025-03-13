Мінʼюст відреагував на рішення Європейського суду щодо трагедії в Одесі 2 травня 2014-го

Мінʼюст: Суд визнав значну роль російської дезінформації та пропаганди у розпалюванні ворожнечі перед трагічними подіями

Міністерство юстиції України приймає до уваги рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі «Вячеславова та інші проти України» щодо трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство юстиції України.

Після завершення детального вивчення рішення та консультацій з відповідними органами державної влади, Міністерство юстиції надасть комплексний аналіз висновків ЄСПЛ та план дій щодо виконання рішення.

«Україна залишається відданою європейським цінностям та дотриманню прав людини і поважає роль Європейського суду з прав людини. Трагедія в Одесі сталася через три місяці після Революції Гідності, коли країна все ще зберігала у своїх структурах інституційну спадщину режиму Януковича, особливо в системі правоохоронних органів. Виявлені ЄСПЛ недоліки в діях міліції та пожежної служби демонструють системні проблеми, які сформувалися впродовж багатьох років попередньої влади», – йдеться у повідомленні.

Ми звертаємо увагу на важливі факти, встановлені судом:

Суд визнав значну роль російської дезінформації та пропаганди у розпалюванні ворожнечі перед трагічними подіями;

ЄСПЛ підтвердив, що ключові посадовці, відповідальні за неналежні дії, згодом втекли до Росії та отримали там громадянство, що свідчить про їхні попередні зв'язки;

Суд відзначив відсутність будь-якої упередженості в розслідуванні щодо жертв різних політичних поглядів;

Суд врахував складність ситуації для щойно сформованого уряду України, який отримав у спадок силові структури із вбудованими агентами впливу.

Міністерство юстиції України залишається відданим забезпеченню справедливості для всіх громадян України та дотриманню міжнародних зобов'язань нашої держави, додали у відомстві.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини ухвалив рішення за позовами про бездіяльність України під час зіткнення проросійських та проукраїнських активістів у Одесі 2 травня 2014 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

Суд визнав, що події понад десятирічної давнини значною мірою викликані російською пропагандою, водночас наголосивши, що були і порушення з боку України, яка має сплатити компенсації.

Серед позивачів – родичі двох проукраїнських активістів та трьох місцевих, які загинули від вогнепальних поранень. Решта – учасники «антимайданівської» групи та родичі загиблих, що опинилися у палаючому Будинку профспілок. Втім, суд наголосив, що не ідентифікує їх за ідеологічними уподобаннями.

Як відомо, уперше проросійські сили в Одесі заявили про себе 19 лютого 2014 року, коли на площі перед обласною державною адміністрацією було жорстоко розігнано мирну акцію протесту проти вбивств учасників Революції Гідності в Києві. За декілька днів по тому українські патріоти створили в місті самооборону. 1 березня відбулася одна з наймасштабніших в Одесі акцій останніх десятиліть – Марш миру. Близько 10 тис. його учасників пройшли містом до генерального консульства Російської Федерації з вимогами припинити збройну агресію проти України та окупацію Криму.

Під час ходи колони Маршу миру люди з Куликового поля перекрили вулицю, відбулися сутички. Шестеро одеситів прямо в центрі міста були буквально розстріляні проросійськими бойовиками. Однією з перших жертв протистояння став сотник «Правого сектора», правник Ігор Іванов.

Місцеві підприємці, ресторатори, перехожі одесити, які того дня опинилися в центрі міста, підтримали учасників Маршу миру. За декілька годин інтенсивного вуличного протистояння сили бойовиків вичерпалися, і вони почали рятуватися втечею, перебравшись у Будинок профспілок.

З даху та вікон будівлі по українських активістах почалася стрілянина, в них полетіли «коктейлі Молотова» та каміння. У певний момент на маршових сходах Будинку профспілок розпочалася пожежа. Обставини її виникнення дотепер не з’ясовані. Синтетичний матеріал, що був складений під сходами, затягнув отруйним димом всю будівлю, а температура перевищувала всі критичні показники.

У Будинку профспілок від отруєння чадним газом і через падіння з висоти загинули понад 40 осіб. Багатьох забарикадованих врятували українські активісти, буквально знімаючи їх з вікон палаючої будівлі.