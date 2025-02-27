Головна Світ Політика
search button user button menu button

Місто в Італії позбавило почесного громадянства головного фашиста країни

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Місто в Італії позбавило почесного громадянства головного фашиста країни
Беніто Муссоліні був фашистським ватажком Італії з 1922 по 1943 рік
фото з відкритих джерел

Справа щодо громадянства Муссоліні взяла два десятиліття

Рада італійського міста Сало, де базувався останній фашистський уряд Італії наприкінці Другої світової війни, позбавила почесного громадянства диктатора Беніто Муссоліні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Lʼunione Sarda.

Це була третя така спроба за останні 20 років. Ідею про скасування почесного громадянства для Муссоліні подали представники лівоцентристської більшості.

«Ми не намагаємося викреслити певні факти з нашої історії», – прокоментував рішення мер міста Сало Франческо Каньїні. Проте він наголосив, що «у сучасній Італії не може бути почесного громадянства для Муссоліні».

Беніто Муссоліні був фашистським ватажком Італії з 1922 по 1943 рік, а також очолював союзну з німецькими нацистами адміністрацію, що діяла лише на півночі країни в 1943 – 1945 роках. Штаб-квартира цієї адміністрації розташовувалася саме у місті Сало.

Щодо почесного громадянства, то його місто Сало надало Муссоліні в перші роки його режиму, у травні 1924 року, причому так само зробили й низка інших італійських муніципалітетів.

«Главком» повідомляв, що у жовтні 2021 року правнук Муссоліні Романо Флоріані вперше потрапив до заявки провідного футбольного клубу «Лаціо».

Також стало відомо, що восени 2021-го внучка італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні перемогла на виборах до міської ради Риму.

Читайте також:

Теги: історія міськрада Італія громадянство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Америка приростала територіями: від Джефферсона до… Трампа?
Як Америка приростала територіями: від Джефферсона до… Трампа?
29 сiчня, 20:45
Китайський Новий рік 2025: коли починається і як святкувати
Китайський Новий рік 2025: коли починається і як святкувати
27 сiчня, 22:18
Ківалов у 2009 році отримав від Путіна орден Дружби, а у 2013 році медаль Пушкіна за обіцянку зробити російську мову другою державною в Україні
Найбагатшим пенсіонером України став Сергій Ківалов: реакція соцмереж
31 сiчня, 22:22
На думку Оністрата, йти на Дніпропетровщину – це занадто виснажливо для ворога
Навіщо Росії Дніпропетровська область: офіцер ЗСУ зробив несподівану заяву
1 лютого, 20:57
Українські біженці, які проживають у Чехії, зможуть отримати спеціальний дозвіл на довгострокове проживання
Українці зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання в Чехії: за яких умов
6 лютого, 20:34
Багатодітна родина жила просто неба через нового обранця матері
Матір із п’ятьма дітьми жила в халабуді на околиці Тернополя. Стало відомо, що її туди привело
9 лютого, 20:13
Виставка «Архетип українського героя» у Музеї історії міста Києва
Куди сходити в Києві протягом 10-16 лютого: дайджест культурних подій
10 лютого, 10:02
Після інциденту з котом літак Boeing 737 залишався на землі два дні
В Італії кіт заліз в електричний відсік літака: чим усе закінчилося
12 лютого, 12:36
Ткаченко закликав тих, хто постраждав від «туалетних схем» або тих, хто знає подібні випадки, звертатися у КМВА
У Києві відбудеться перше засідання групи «Прозорість та підзвітність»
20 лютого, 08:48

Політика

Місто в Італії позбавило почесного громадянства головного фашиста країни
Місто в Італії позбавило почесного громадянства головного фашиста країни
Франція з минулого року веде перемовини з Україною про корисні копалини – міністр
Франція з минулого року веде перемовини з Україною про корисні копалини – міністр
Глава ГУР пояснив, яку вигоду отримує Північна Корея від співпраці з Росією
Глава ГУР пояснив, яку вигоду отримує Північна Корея від співпраці з Росією
Пентагон заборонить трансгендерам служити в армії
Пентагон заборонить трансгендерам служити в армії
Естонія пояснила, чому США зважатимуть на думку Європи під час переговорів з Росією
Естонія пояснила, чому США зважатимуть на думку Європи під час переговорів з Росією
Очільник Євроради запросив Зеленського у Брюссель
Очільник Євроради запросив Зеленського у Брюссель

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 лютого 2025
22K
«З сумом сприйняв звістку». Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка-хірурга
17K
Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу
12K
Запізнилися – вибачте! Театр Франка запроваджує нові правила для глядачів
7010
Доктор геологічних наук назвав рідкісний метал, який мав би зацікавити американців в Україні

Новини

Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Сьогодні, 13:15
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
25 лютого, 06:42

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua