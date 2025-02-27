Місто в Італії позбавило почесного громадянства головного фашиста країни

Беніто Муссоліні був фашистським ватажком Італії з 1922 по 1943 рік

Справа щодо громадянства Муссоліні взяла два десятиліття

Рада італійського міста Сало, де базувався останній фашистський уряд Італії наприкінці Другої світової війни, позбавила почесного громадянства диктатора Беніто Муссоліні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Lʼunione Sarda.

Це була третя така спроба за останні 20 років. Ідею про скасування почесного громадянства для Муссоліні подали представники лівоцентристської більшості.

«Ми не намагаємося викреслити певні факти з нашої історії», – прокоментував рішення мер міста Сало Франческо Каньїні. Проте він наголосив, що «у сучасній Італії не може бути почесного громадянства для Муссоліні».

Беніто Муссоліні був фашистським ватажком Італії з 1922 по 1943 рік, а також очолював союзну з німецькими нацистами адміністрацію, що діяла лише на півночі країни в 1943 – 1945 роках. Штаб-квартира цієї адміністрації розташовувалася саме у місті Сало.

Щодо почесного громадянства, то його місто Сало надало Муссоліні в перші роки його режиму, у травні 1924 року, причому так само зробили й низка інших італійських муніципалітетів.

«Главком» повідомляв, що у жовтні 2021 року правнук Муссоліні Романо Флоріані вперше потрапив до заявки провідного футбольного клубу «Лаціо».

Також стало відомо, що восени 2021-го внучка італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні перемогла на виборах до міської ради Риму.