Український олімпієць подав документи на зміну громадянства
Раніше стало відомо, що Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова розглядають можливість зміни громадянства
Українській гімнаст Ілля Ковтун, який три роки живе та тренується в Осієку, подав документи на громадянство Хорватії. Про це повідомляє Sportske novosti.
Зазначається, що його тренерка Ірина Горбачова (Надюк) також подала документи на отримання громадянства. Хорватська федерація гімнастики миттєво відреагувала і дала зелене світло.
Як відомо, президент Технічного комітету спортивної гімнастики HGS, хорватський тренер Владімір Маджаревич запросив гімнастів з України приїхати до Осієка. Ідея була в тому, щоб вони залишилися на два місяці та змогли комфортно тренуватися. Водночас Ковтун і Горбачова вирішили залишилися на три роки.
За словами Маджаревича, в Осієку Ковтун вивчив мову, має дівчину, а місцева спортивна спільнота уже сприймає його як свого.
«Після трьох років проживання з нами, тренувань, сну, їжі і всього, що ми їм забезпечували, якось логічно, що вони вирішили піти в цьому напрямку, до того ж в Україні немає перспективи. В їх союзі відбуваються бурхливі речі, вони звинувачують один одного в посадових злочинах, багато поганої енергії, тому Ілля та Ірина однозначно підвели межу і разом з нами прийняли рішення про пошук громадянства. Як перший крок ми поставили це перед нашою Асоціацією, і Виконком одноголосно прийняв прохання, вважаючи, що Ковтун буде хорошим доповненням до нашої збірної. Попри фантастичні результати наших хлопців, наша лава запасних не надто довга, тому своїм приходом Ілля ні в кого нічого не відніме. Навпаки, він доповнить нашу історію, тому що він універсал і його можна знайти у всіх дисциплінах», – заявив він.
Як відомо, Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова розглядали можливість зміни спортивного громадянства. 21-річний гімнаст та його тренерка можуть продовжити виступи за збірну Хорватії. Ковтун та Горбачова весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Спортсмен не повертався в Україну після Олімпійських ігор.
Нагадаємо, Ковтун здобув срібло Олімпіади у Парижі у вправах на паралельних брусах. Ілля Ковтун також мав у своєму активі два четвертих місця. Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили.
Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.
Ілля також є володарем «бронзи» та «срібла» чемпіонатів світу в багатоборстві. У Парижі він здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі. Крім того, Ковтун у 2021 році представляв Україну на Олімпіаді в Токіо.
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