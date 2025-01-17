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Український олімпієць подав документи на зміну громадянства

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Український олімпієць подав документи на зміну громадянства
Українській гімнаст остаточно вирішив виступати за Хорватію
фото з відкритих джерел

Раніше стало відомо, що Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова розглядають можливість зміни громадянства

Українській гімнаст Ілля Ковтун, який три роки живе та тренується в Осієку, подав документи на громадянство Хорватії. Про це повідомляє Sportske novosti.

Зазначається, що його тренерка Ірина Горбачова (Надюк) також подала документи на отримання громадянства. Хорватська федерація гімнастики миттєво відреагувала і дала зелене світло.

Як відомо, президент Технічного комітету спортивної гімнастики HGS, хорватський тренер Владімір Маджаревич запросив гімнастів з України приїхати до Осієка. Ідея була в тому, щоб вони залишилися на два місяці та змогли комфортно тренуватися. Водночас Ковтун і Горбачова вирішили залишилися на три роки.

За словами Маджаревича, в Осієку Ковтун вивчив мову, має дівчину, а місцева спортивна спільнота уже сприймає його як свого.

«Після трьох років проживання з нами, тренувань, сну, їжі і всього, що ми їм забезпечували, якось логічно, що вони вирішили піти в цьому напрямку, до того ж в Україні немає перспективи. В їх союзі відбуваються бурхливі речі, вони звинувачують один одного в посадових злочинах, багато поганої енергії, тому Ілля та Ірина однозначно підвели межу і разом з нами прийняли рішення про пошук громадянства. Як перший крок ми поставили це перед нашою Асоціацією, і Виконком одноголосно прийняв прохання, вважаючи, що Ковтун буде хорошим доповненням до нашої збірної. Попри фантастичні результати наших хлопців, наша лава запасних не надто довга, тому своїм приходом Ілля ні в кого нічого не відніме. Навпаки, він доповнить нашу історію, тому що він універсал і його можна знайти у всіх дисциплінах», – заявив він.

Як відомо, Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова розглядали можливість зміни спортивного громадянства. 21-річний гімнаст та його тренерка можуть продовжити виступи за збірну Хорватії. Ковтун та Горбачова весь 2024 рік готувались до змагань у Хорватії. Спортсмен не повертався в Україну після Олімпійських ігор.

Нагадаємо, Ковтун здобув срібло Олімпіади у Парижі у вправах на паралельних брусах. Ілля Ковтун також мав у своєму активі два четвертих місця. Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили

Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.

Ілля також є володарем «бронзи» та «срібла» чемпіонатів світу в багатоборстві. У Парижі він здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі. Крім того, Ковтун у 2021 році представляв Україну на Олімпіаді в Токіо.

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Теги: легкоатлет легка атлетика Хорватія громадянство Ілля Ковтун

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