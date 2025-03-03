Польща депортувала українця, який показував середній палець у камери спостереження

За вчинені правопорушення хлопцеві слід також сплатити штраф до 30 тис. злотих. Він також позбавлений водійських прав

Молодик показував непристойні жести під час порушення правил дорожнього руху

19-річний громадянин України за кермом BMW 12 разів суттєво перевищував швидкість, за що набрав понад сотню штрафних балів. Крім того, він показував непристойні жести у камери спостереження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління міської поліції Познані.

«Окрім зневажливого ставлення до чинних у нашій державі норм, під час фотозйомки на камеру водій кожного разу робив образливий жест, показуючи середній палець», – зазначив речник поліції Лукаш Патерський. Він додав, що хлопець вдавався до таких жестів, проїжджаючи на перевищених швидкостях відносно встановлених 50 км на годину в населених пунктах.

Загалом водій набрав 119 штрафних балів. Дев’ятнадцятирічного громадянина України доставили до відділку поліції, де він зізнався у всіх інкримінованих йому злочинах. Водій BMW не вперше порушує закон. З'ясувалося, що минулого року його вже штрафували за два порушення швидкості та крадіжки в магазинах у Польщі.

Зібраний матеріал проаналізував командир прикордонної варти в Познані-Лавиці. За даними поліції, командир видав постанову, яка зобов'язувала іноземця повернутися до України – депортація.

«Через загрозу громадській безпеці та порядку також накладено восьмирічну заборону на повторний в’їзд до Шенгенської зони. За рішенням суду хлопця затримали й розмістили під вартою центрі для іноземців у Лешноволі до виконання рішення», – сказав Лукаш Патерський.

За вчинені правопорушення хлопцеві слід також сплатити штраф до 30 тис. злотих. Він також позбавлений водійських прав.

Нагадаємо, Швейцарія депортувала трьох українців. Це перший випадок депортації з початку повномасштабної війни. Про це повідомляє NZZ.

Відомо, що у середу, 30 жовтня, з Цюриху спецрейсом депортували трьох українців, які скоїли злочини у Швейцарії. Це вперше з лютого 2022 року Швейцарія повертає на батьківщину українців за кримінальні злочини.

До слова, майже 25% українських біженців планують оселитися за кордоном в довгостроковій перспективі. Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Центром міжнародних інституційних порівнянь і міграційних студій при Інституті Ifo в Мюнхені.

79% українців не готові переїхати до США чи ЄС, навіть якби отримали громадянство цих країн. Результати опитування свідчать, що готовність українців переїхати за кордоном порівняно із вереснем 2022 року зросла до 19%, проте лишається нижчою, ніж у 2020 році. Також більшість українців – 79% – стверджують, що навіть у разі отримання громадянства США чи країн ЄС вони б все одно залишилися в Україні.