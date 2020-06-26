Як чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний допомагав розганяти автопорушників (фото)

Дмитро Підручний спробував себе в новій ролі Фото - Іван Вербицький

Спортовець захистився за велосипедистів

Перший в українській історії чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний поспілкувався з порушниками правил дорожнього руху у рамках Youtube-проекту «Зупини лося».

Дмитро, який є знаним велолюбителем, сам запропонував авторові програми Костянтинові Андріюку свою участь у щотижневому шоу, яке, за його словами, регулярно переглядає.

Дмитро Підручний на велопрогулянці в Сянках на Львівщині, де українська збірна проводила перші збори у рамках підготовки до сезону-2020/2021

На цей раз Андріюк у компанії Підручного перевіряли, наскільки автомобілісти рахуються з велосипедистами, на вулиці Ярославів Вал у центрі Києва.

«То той самий Підручний, чемпіон світу? – перепитує продавчиня одного з продуктових магазинів, поки спортовець спілкується з черговим «лосем», котрий припаркував автівку на велодоріжці. – Він дає інтерв’ю? Ні? Допомагає чистити вело доріжки? Нічого собі!»

А взагалі Дмитра за захисною маскою, яку він скидав лічені рази, обивателеві було впізнати непросто. Мабуть, тому деякі невдоволені отриманими на скло машини наліпками водії не підбирали висловлювань і відверто ображали найперше ведучого, а рідше – його гостя чи оператора.

Врешті, наліпки отримали близько двох десятків машин. Ще з десяток водіїв покинувли велодоріжки після усної профілактики. А один автомобіль на штраф-майданчик відвіз евакуатор.

«Мені б дуже хотілося, щоб у нас до велосипедистів ставилися з такою ж повагою, як за кордоном, - каже Підручний «Главкому». – Там ми часто пересуваємося на роверах, скажімо, в Альпійських горах, в Італії. І жодних конфліктів з водіями машин немає. В нас усе інакше. Добре, що велодоріжки поступово з’являються. А часто їздити на ровері в Україні просто небезпечно. Скажімо, у мене вдома, на Тернопіллі, останнім часом ремонтують дороги. Це добре, але чому не враховані інтереси велолюбителів? Візьму дорогу з Тернополя на Львів. Узбіччя там вкрай вузькі та ще й не заасфальтовані. «Гірським» ровером по тому щебені теоретично їхати ще можна. Але я їжджу на спортивному. Вузьке колесо – по такій дорозі пересуватися на ньому майже нереально».