Відомий український спортсмен збирається прийняти російське громадянство



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Дмиттро Пашицький вважається одним із найкращих блокуючих чемпіонату Росії Фото - ВК «Кузбас»

Наразі волейболіст Дмитро Пашицький залишається українцем і перейшов у пітерський «Зеніт»

Центральний блокуючий Дмитро Пашицький перейшов у російський «Зеніт» із Санкт-Петербурга і найближчим часом збирається прийняти російське громадянство. Поки українець вважається у команді третім легіонером.

Наразі під Пашицького, який вважається одним із найкращих блокуючих чемпіонату Росії, в петербурзькому «Зеніті», вже звільнили місце, відмовившись від послуг іншого гравця першого темпу Андрєя Ананьєва, з яким раніше була досягнута домовленість про перехід.

У «Зеніті» вже є два дозволених за регламентом суперліги легіонери – французький зв’язуючий Антуан Брізар і кубинський догравальник Ореол Камехо, але «Зеніт» це не зупиняє. Клуб планує за літо вирішити питання з громадянством Пашицького і зробити свій склад максимально потужним.

32-річний волейболіст попередні три сезони провів в кемеровському «Кузбасі», з яким в 2019 році виграв чемпіонат і Суперкубок Росії, а в минулому сезоні здобув бронзу суперліги.

Пашицький став третьому бомбардиром «Кузбасу» в чемпіонаті Росії-2020. Він набрав 185 очок в 18 матчах при 66% реалізації атак (137/207), зробив 11 ейсів і 37 блоків.

По ходу кар'єри Пашицький, який народився 29 листопада 1987 року в Києві, але юність провів у латвійській столиці Ризі, також виступав за естонські клуби «Пярну» (2009/2010) і «Селвер» (2010/2011), французький «Канн» (2011-2014), польські команди «Купрум» (2014/2015), «Ресовію» (2015/2016) і «Ґданьск» (2016/2017).

За інформацією «Бізнес-Online», у випадку з Пашицьким «Зеніт» сподівається на спрощений порядок зміни спортивного громадянства, оскільки Дмитро ніколи не грав за інші збірні. Естонська федерація волейболу, на відміну від тієї ж кубинської, навряд чи буде наполягати на карантині. Всеросійська федерація волейболу (ВФВ) зі свого боку збирається надати повну підтримку «Зеніту», оскільки теж зацікавлена в отриманні Пашицьким російського спортивного громадянства. Ще один класний блокуючий збірній РФ напередодні Олімпіади не завадить, хоча це не найдефіцитніше амплуа – на нього претендують як мінімум інший екс-українець Дмітрій Мусерський, Ільяс Куркаєв, Іван Яковлєв і Артем Вольвич.

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Джерело: volleyball.ua