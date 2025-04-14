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Смерть за комп'ютером: у Росії пішов з життя 16-річний футболіст

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Смерть за комп'ютером: у Росії пішов з життя 16-річний футболіст
Семенов виступав за МФК «Родина»

Вихованець волгоградського «Ротора» Максим Семенов помер у віці 16 років

Вихованець російського футбольного клубу «Ротор» (Волгоград)  Максим Семенов помер 12 квітня у віці 16 років. Про це повідомляє «Главком».

«До «Спортивної школи «Ротор» прийшла велика біда. Обірвалося життя нашого вихованця та гарного хлопця Максима Семенова. Ми висловлюємо щирі співчуття батькам та близьким Максима. Сумуємо разом із вами», – йдеться у заяві «Ротора».

За інформацією Telegram-каналу Shot, після тренування футболіст повернувся додому та ввімкнув комп'ютер, щоб пограти в онлайн-ігри ввечері. Однак раптово йому стало погано, близькі відразу викликали швидку допомогу, але врятувати спортсмена не вдалося.

Попередньою причиною смерті могла стати зупинка серця, яка була спричинена фізичними навантаженнями.

Російські слідчі вже розпочали перевірку за фактом смерті неповнолітнього спортсмена. Зазначається, що загибель 16-річного футболіста не має кримінального характеру.

Семенов – вихованець спортивної школи «Ротора». Футболіст виступав за МФК «Родина». Він дебютував у Південній лізі, вийшовши на поле у ​​матчі проти команди «Каустик».

Представник спортшколи «Ротора» заявив, що у Семенова не було проблем зі здоров'ям.

«Максим проходив поглиблене медичне обстеження, якихось проблем зі здоров'ям він не мав», – заявили в «Роторі».

Нагадаємо, суданська преса повідомила про загибель одного з найтитулованіших легкоатлетів в історії країни – Абубакера Какі Хаміса.

Згідно з інформацією джерел, 35-річний Хаміс став жертвою мінометного снаряда, який влучив у його будинок в Ель-Фаширі. Зазначається, що спортсмен загинув на місці, а кілька членів його родини були поранені.

Абубакер був не просто легкоатлетом, а справжнім символом суданського спорту.

На чемпіонаті світу 2011 року він завоював срібну медаль на дистанції 800 метрів.

У 2008 та 2010 роках Хаміс ставав чемпіоном світу у приміщенні.

«Він був не просто бігуном – він біг, ніби ніс на плечах всю країну», – писали про нього світові спортивні ЗМІ.

У 2008 році Хаміс представляв Судан на Олімпійських іграх у Пекіні та ніс національний прапор на церемонії відкриття. 

На Олімпіаді-2012 він пробився до фіналу на дистанції 800 метрів та посів сьоме підсумкове місце.

Теги: смерть росія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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