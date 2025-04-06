«Янгол урятував». Киянину вдруге вдалося вціліти після ракетної атаки

Михайло показав, що довкола немає військових об’єктів

«Смерть якось йде від мене, а я її не тягну до себе. Тягну позитив», – хвалиться Михайло

Через нічну атаку РФ зафіксовано руйнування у Оболонському районі Києва. Кілька поверхів офісної будівлі зруйновано, у прилеглих будинках вибиті вікна. Пожежа також виникла у меблевому цеху, полум’я розповсюдилося на приміщення складу. Про це інформує «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода».

Охоронець Михайло розповів, що йому вже вдруге вдалося врятуватися під час ворожих обстрілів.

«Янгол мене врятував вже другий раз», – каже чоловік.

Михайло поділився, вцілів також під час атаки 12 лютого.

«Смерть якось йде від мене, а я її не тягну до себе. Тягну позитив», – хвалиться Михайло.

Чоловік показав, що довкола немає військових об’єктів.

«Тут у нас і хімія, і меблі, і шкіра, і ремонт байків. Нема військових обʼєктів!», – розповідає він та показує наслідки атаки.

Нагадаємо, у Києві внаслідок ракетної атаки Росії, попередньо, загинула одна людина, ще троє отримали поранення, із них двоє – госпіталізовані.

У двох районах столиці через ракетну атаку виникли пожежі. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано займання у Дарницькому та Оболонському районах.