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Буданов зустрівся з Мілевським та Алієвим (фото)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Буданов зустрівся з Мілевським та Алієвим (фото)
Мілевський та Алієв зробили фото з Будановим

Раніше Алієв повідомляв, що сьогодні він та Мілевський будуть грати за збірну ветеранів

Ексгравець київського «Динамо» Олександр Алієв в Instagram опублікував фото разом з очільником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим та іншим ексфутболістом «Динамо» Артемом Мілевським. Про це повідомляє «Главком».

Раніше Алієв повідомляв, що сьогодні, 9 квітня, він та Мілевський будуть грати за збірну ветеранів.

Нагадаємо, Мілевський розповідав про неприємну історію, яка сталася з ним під час виступів у складі турецького «Газіантепспору».

Артем Мілевський в ефірі TikTok пригадав одне непорозуміння, яке сталося з ним у Туреччині.

«Одного разу ми поверталися автобусом із переможного виїзного матчу, я тоді асист ще віддав. Дорога далека – годин сім, а спекотно капець. Зупинилися на заправці. Усі турки пішли до холодильника з водою, а я до іншого – де пиво стояло. Щоб не нахабніти, взяв три баночки Heineken», – згадує Мілевський.

Він зазначив, що одразу відчув щось не те.

«Сів в автобус, а на мене всі обернулися і якось дивно подивилися», – розповів Артем.

Сам Мілевський не вбачав у цьому ніяких проблем.

«Їдемо далі. Тут литовський воротар Карчемарскас мені каже: «Пиво не можна, тут так не прийнято, турки здати тебе можуть». – «У сенсі не прийнято? Я ж не горілку або віскі взяв, а пару банок пива після гри – це нормально», – згадує нападник.

Завершилося усе «викликом на килим» до керівництва клубу.

«Після прибуття мене викликало керівництво клубу: «Що ти там влаштував в автобусі?» Коротше, здали мене. Після цього з турками я особливо не дружив. Вони постійно здають. Це не моя країна», – резюмував форвард.

Мілевський виступав за «Газіантепспор» з вересня по грудень 2013 року (дев’ять матчів, один гол, один асист).

Теги: Кирило Буданов Артем Мілевський Олександр Алієв НОВИНИ ФУТБОЛУ

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