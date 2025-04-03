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У російському Петрозаводську загорівся суднобудівний завод (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У російському Петрозаводську загорівся суднобудівний завод (відео)
Внаслідок пожежі на суднобудівному заводі є постраждалі
фото: скриншот з відео

Вогонь спалахнув у новому цеху підприємства

Сьогодні, 3 квітня, на Онезькому суднобудівно-судноремонтному заводі в Петрозаводську, Росія, сталася пожежа, внаслідок якої є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що вогонь спалахнув у новому цеху підприємства. Попередньо встановлено, що загоряння спричинив вибух газового балона.

На місці події працюють екстрені служби. Відомо, що в епіцентрі вибуху перебували двоє зварювальників, які зазнали важких поранень. Згодом кількість постраждалих зросла до трьох.

Раніше повідомлялося, що у центрі Москви в елітному житловому комплексі «Роза Росса» сталася масштабна пожежа. Вартість квартир у цьому будинку доходить до пів мільярда рублів.

Теги: пожежа росія завод

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