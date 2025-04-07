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Телеграм видалив низку російських каналів на вимогу Кремля

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Телеграм видалив низку російських каналів на вимогу Кремля
У коментарі російському виданню «Медиазона» у пресслужбі телеграм заявили, що «ВЧК-ОГПУ» видалили його власники
фото: Reuters

Було видалено канал, який мав понад 1 млн підписників

Месенджер телеграм видалив понад 20 російських каналів. Саме цього вимагала влада РФ. Зокрема серед зниклих каналів – анонімний «ВЧК-ОГПУ», з понад мільйоном підписників, який називали наближеним до російських спецслужб. Про видалення телеграм-каналу його автори повідомили у резервному каналі, передає «Главком».

За їхніми словами, канал було видалено без попередження. Вони також заявили, що все вказує на те, що це було зроблено керівництвом телеграм.

«Поки що хочеться вірити, що цей захід пройшов без участі безпосередньо самого Павла Дурова і пов'язаний з окремими представниками його команди», – йдеться у заяві.

У коментарі російському виданню «Медиазона» у пресслужбі телеграм заявили, що «ВЧК-ОГПУ» видалили його власники. «Канал був видалений його власником, можливо, внаслідок неавторизованого доступу. Ми проводимо перевірку», – повідомили там.

До слова, у липні 2024 року Мін'юст РФ визнав «ВЧК-ОГПУ» іноагентом. У каналу було понад 1 млн підписників.

Нагадаємо, Павла Дурова, засновника месенджера Telegram затримали ввечері суботи, 24 серпня 2024 року у Франції. Тоді ж разом із Павлом Дуровим у Парижі було затримано 24-річну Юлію Вавілову. Пізніше Дурова було звільнено під заставу в 5 млн євро.

Йому висунуто звинувачення за шістьма статтями. Серед них – адміністрування онлайн-платформи для здійснення незаконних транзакцій, відмивання грошей, надання незаконних криптографічних послуг та відмова від співпраці з правоохоронними органами, а також співучасть у незаконному обігу наркотиків та співучасть у розповсюдженні зображень неповнолітніх порнографічного характеру.

Після затримання засновника Павла Дурова месенджер Telegram у Франції почав співпрацювати зі слідством. Компанія почала відповідати на запити правоохоронців.

У березні 2025 року засновник месенджера Telegram Павло Дуров, якого у Франції звинувачують у численних правопорушеннях, пов’язаних з організованою злочинністю, з дозволу влади залишив країну.

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Теги: росія Telegram

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