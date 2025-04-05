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Російський доброволець, якого наказав ліквідувати Путін, пояснив, чому воює за Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Російський доброволець, якого наказав ліквідувати Путін, пояснив, чому воює за Україну
За словами командира Російського добровольчого корпусу, його бійці за свій вибір платять найвищу ціну
фото: скріншот із відео

У Росії Нікітіна заочно засуджено до довічного ув’язнення

Денис Нікітін White Rex – командир Російського добровольчого корпусу (РДК). Він уродженець Москви, до України переїхав у 2017 році. Як інформує «Главком», у інтерв’ю на каналі «Подробиці» Нікітін розповів, чому вирішив воювати на боці ЗСУ.

«Ми вважаємо себе певною мірою послідовниками воїнів минулого. Є таке слово «честь», для нас воно має значення. Не хочемо бути в одному ряду з мерзотниками, асоціюватися з ґвалтівниками, убивцями, худобою. Прагнемо цьому протистояти», – пояснив командир РДК.  

У Росії Нікітіна заочно засуджено до довічного ув’язнення. Диктатор Володимир Путін поставив перед Федеральною службою безпеки завдання знищити в будь-якій формі Російський добровольчий корпус, а його керівника – ліквідувати за першої ж ліпшої нагоди. Однак це російських добровольців не лякає, стверджує Нікітін, бо вони свій вибір зробили.

«Тобі може бути некомфортно там, у Росії, а може бути дуже боляче. І ось, між дискомфортом та болем дуже серйозна різниця. Хтось може терпіти. Це просто огидно, і ми зробили цей вибір для себе. Ніхто про нього не шкодує», – пояснює Денис Нікітін.

За словами командира Російського добровольчого корпусу, його бійці за свій вибір платять найвищу ціну. Так, під час минулої операції загинуло двоє воїнів.

«Я ходжу в чорному не тому, що це якийсь мій класний модний стиль. Це жалоба, яку немає сенсу знімати, тому що наші хлопці постійно гинуть, і я дуже все це особисто сприймаю», – пояснив Нікітін.

Денис Нікітін до 2022 року, окрім активістської діяльності, організовував спортивні змагання з єдиноборств. Із початком повномасштабного вторгнення долучився до оборони України. Заснував і очолив Російський добровольчий корпус. У серпні 2022 року підрозділ увійшов до складу Головного управління розвідки. РДК брав участь у спецопераціях у Брянській та Білгородській областях, в операції «Червоний Дніпро» в районі Каховки, у звільненні острова Зміїний, у боях в районі Авдіївки та на Вовчанському агрегатному заводі.

Раніше під Харковом російський командир роти Владислав Балграбський вивів решту своєї роти з позиції у полон воїнам 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». 

Як повідомлялося, на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вибухнув броньований автомобіль «Тигр» російських загарбників. Внаслідок чого загинули п'ять окупантів.

До слова, Росія стикається з глибокими військовими та економічними труднощами, які ставлять під сумнів її здатність продовжувати повномасштабну війну в Україні.

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Теги: росія путін добровольці

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