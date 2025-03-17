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Удар по аеропорту Івано-Франківська у лютому 2022-го. Суд оголосив вирок агентам РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Удар по аеропорту Івано-Франківська у лютому 2022-го. Суд оголосив вирок агентам РФ
Засуджені сприяли російським спецслужбам у підготовці ракетного удару по аеропорту Івано-Франківська 24 лютого 2022 року
фото: Івано-Франківська обласна прокуратура

Засуджені – мешканець Харкова та двоє киян були завербовані ще до початку повномасштабного вторгнення

Прокурори в апеляції відстояли покарання для агентів, які навели ракетний удар по аеропорту Івано-Франківська на початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прокуратуру Івано-Франківської області.

За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури апеляційний суд підтвердив законність вироку першої інстанції, яким трьох громадян визнано винуватими у державній зраді. Їм призначено покарання – по 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Засуджені сприяли російським спецслужбам у підготовці ракетного удару по аеропорту Івано-Франківська 24 лютого 2022 року.

Засуджені – мешканець Харкова та двоє киян були завербовані ще до початку повномасштабного вторгнення. Вони  отримали завдання щодо збору розвідувальної інформації про міжнародний аеропорт і військовий аеродром в Івано-Франківській області.

Під час судових засідань обвинувачені свою провину так і не визнали, у скоєному не розкаялися
Під час судових засідань обвинувачені свою провину так і не визнали, у скоєному не розкаялися
фото: Івано-Франківська обласна прокуратура

Для цього переїхали на Прикарпаття, двоє з них оселилися неподалік стратегічних об’єктів, де фіксували рух військових літаків і фотографували критично важливі інфраструктурні об’єкти.

Після ракетного удару по аеропорту 24 лютого 2022 року агенти зняли відео, зафіксувавши наслідки атаки. Третій спільник відповідав за передачу зібраної інформації замовникам та організацію їхнього нелегального перетину кордону через Закарпатську область.

Під час судових засідань вони свою провину так і не визнали, у скоєному не розкаялися. Сторона захисту двох обвинувачених подала апеляційну скаргу. Проте суд погодився з доводами прокурорів та залишив її без задоволення.

Як відомо, у березні 2022 року поліція Івано-Франківської області повідомила про затримання коректувальника вогню, який навів удар російського «Калібру» на Івано-Франківський аеродром. Росія завдала удару по летовищу 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення до України.

Згодом вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту. Так, через ракетні обстріли інфраструктура аеропорту – практично зруйнована, про що повідомив голова громади Руслан Марцінків. 

До слова, на 15 років позбавлення волі засуджено колишнього військового льотчика, який працює на космічну програму РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За матеріалами розслідування ДБР суд виніс вирок колишньому льотчику авіаційної ескадрильї Повітряних Сил ЗСУ, який після анексії Криму перейшов на бік ворога. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: росія прокурор аеропорт розслідування поліція вирок аеродром 24 лютого російські агенти

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