Сьогодні «Аталанта» зустрінеться з «Байєром» у фіналі Ліги Європи: де дивитися

Команди вперше зіграють між собою у єврокубках

Сьогодні, 22 травня, у Дубліні відбудеться фінал Ліги Європи. У вирішальному матчі зійдуться «Аталанта» та «Байєр». Гра розпочнеться о 22:00.

Команди вперше зіграють між собою у єврокубках. Примітно, що обидва клуби розпочинали турнір із групового етапу.

«Аталанта» пройшла «Спортінг», «Ліверпуль» та «Марсель» на шляху до фіналу. «Байєр» же здолав «Карабах», «Вест Хем» та «Рому».

Дивитись онлайн матч «Аталанта» – «Байєр» можна за посиланням.

Нагадаємо, визначились усі представники України у європейські футбольні клубні турніри сезону-2024/2025. Як повідомляє Укрінформ з посиланням на УАФ, для нас євросезон стартує 19 червня, коли будуть сформовані пари другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів та другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.Перші матчі для вітчизняних команд на цих стадіях заплановані на 23-25 липня.

Також очільник НОК України Вадим Гутцайт та виконувач обов’язків Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний оголосили, що Україна їде на Олімпіаду-2024. На офіційному сайті Мінмолодьспорту зазначається, що «ці Ігри мають особливе значення для України, адже це можливість показати світові нашу волю та силу духу. Гасло України на Олімпійських іграх: «The Will to Win».

До слова, журналіст і блогер Віталій Глагола опублікував відео, на яких фігурує президент Федерації легкої атлетики Закарпатської області Олег Коноваленко. На одному з відео він тренується у спортивному костюмі з надписом «Russia» на спині. На іншому, яке знято в нібито жартівливому стилі, у Коноваленка запитали «Василію Йосиповичу, що робитимемо із Закарпаттям?». На що той відповів: «Закарпаття від’єднати н###й. Зараз одразу й підпишу наказ. Все, підписано».

Федерація легкої атлетики України вже відреагувала на відео та звернулася до правоохоронних органів і спеціальних служб, щоб ті з’ясували всі обставини дій Коноваленка.