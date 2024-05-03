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Ірландія продовжує політику зміни правил для українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірландія продовжує політику зміни правил для українських біженців
Влада Ірландії може ухвалити нове рішення щодо біженців з України
фото із відкритих джерел

 Рішення про зменшення рівня фінансової допомоги українським біженцям може бути ухвалене у наступні декілька тижнів

Ірландія може ще сильніше скоротити виплати українським біженцям. Про це з посиланням на джерела в уряді пише видання The Irish Times. 

«Міністри мають намір розглянути подальше скорочення виплат українським біженцям. Перше засідання оновленого після виборів Комітету Кабінету міністрів з питань міграції відбулося 2 травня з міністрами, обговорили комунікаційну стратегію уряду щодо імміграції та отримали оновлену інформацію про депортації за поточний рік», – пише видання. Джерело в уряді повідомило, що подальші скорочення можуть бути обговорені протягом кількох тижнів. Інше джерело підтвердило, що рівень підтримки українських біженців буде частиною ширших дебатів у владних колах.

Відомо, що зараз біженці з України в Ірландії отримують щотижня виплати в розмірі 220 євро на дорослих. Також вони мають право проживати в державному житлі необмежений час.

Однак інші правила діють для тих, хто прибув до Ірландії з 1 березня. Такі біженці мають право на щотижневу допомогу в 38,80 євро на дорослого та 29,80 євро на дитину. А безкоштовне житло їм надається на 90 днів. Повідомляється, що тема подальшого скорочення виплат і пільг буде розглянута на засіданні комітету Кабінету міністрів з питань міграції найближчими тижнями.

«Це питання може створити напругу в уряді, оскільки джерела в Партії зелених висловили застереження щодо будь-якого плану подальшого скорочення підтримки українських біженців. Зрозуміло, що Партія зелених скептично ставиться до подальших скорочень пільг, враховуючи збільшення кількості українців, які залишають Ірландію, щоб повернутися додому», – вважають журналісти The Irish Times.

Раніше влада Ірландії вже заявляла про відсутність можливості надавати безкоштовне житло біженцям з України та інших країн. Водночас уряд Ірландії запевнив, що прийматиме жінок і дітей з України та інших країн, але їм доведеться самостійно оплачувати собі житло. Скорочуючи допомогу, уряд Ірландії хоче спонукати більше людей влаштуватися на роботу.

До слова, українські біженці в Ірландії масово виїжджають із державного житла – щотижня переїжджають 315 українців. Уряд країни міркує про зміни у підтримці українців з огляду на цю тенденцію, повідомляє Irish Independent. Із листопада 2023 року кількість українських біженців у державному житлі Ірландії скоротилася з 60 тис. осіб до трохи менше 50 тис. Щотижня з безкоштовного житла виїжджають приблизно 315 біженців, в той час як до країни прибувають приблизно 105 українців. У Департаменті інтеграції країни зазначають, що коли йдеться про українських біженців, спостерігається рух до самостійності.

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Теги: партії 2 травня житло влада біженці правила

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