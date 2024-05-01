Школи Одеси 2 травня працюватимуть дистанційно: у чому причина

У школах на кожній паралелі будуть працювати чергові класи

Муніципальний департамент освіти та науки і обласна військова адміністрація порекомендували одеським школам провести уроки 2 травня в режимі онлайн

Завтра, 2 травня, одеські школярі перейдуть на дистанційну форму навчання. Про це розповіла директорка департаменту Олена Буйневич, повідомляє Telegram-канал «Думская».

Муніципальний департамент освіти та науки та обласна військова адміністрація порекомендували одеським школам провести уроки 2 травня в режимі онлайн.

За словами Буйневич, у школах на кожній паралелі будуть працювати чергові класи. Що стосується дитячих садочків, то вони працюватимуть, але батьків просять за можливості залишати дітей удома.

Завтра виповнюється 10 років з моменту подій 2 травня 2014 року в Одесі. Тоді внаслідок сутичок між прихильниками Євромайдану та прихильниками «русского міра» загинули 50 осіб.

За словами чиновниці, з огляду на маніакальну прив'язаність російських окупантів до різних дат, 2 травня загроза обстрілів в Одесі значно зросте.

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Завтра, 2 травня – десята річниця трагічних подій в Одесі. Тоді внаслідок сутичок між прихильниками Євромайдану і проросійськими активістами, а також через пожежу в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, ще 250 постраждали.

Правоохоронці встановили, що масові заворушення в Одесі було організовано та навмисне сплановано. Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього заступника керівника ГУМВС України в Одеській області – начальника міліції громадської безпеки Дмитра Фучеджі за обвинуваченням в організації масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року. Обвинувальний акт скеровано до суду

Встановлено, що високопосадовець керував представниками громадського руху «Антимайдан», які 2 травня 2014 року у центральній частині міста Одеси влаштували масові заворушення, вчиняли насильство, погроми, знищували майно. Їхні дії призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Крім того, 4 травня 2014 року через умисну бездіяльність Дмитра Фучеджі, якого після безладів в місті призначили виконувачем обов’язків начальника ГУМВС України в Одеській області, антимайданівці захопили будівлю управління міліції та звільнили 63 своїх прибічників. При цьому Фучеджі віддав усний наказ відкрити камери ізолятора тимчасового тримання Одеського міського управління та звільнити затриманих.

Слідчі повністю спростували версію подій 2 травня 2014 року в Одесі, озвучену 5 травня 2021 року самим Дмитром Фучеджі на неформальному заході за участі членів Радбезу ООН, організованого делегацією РФ.