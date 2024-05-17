Україна у футбольних єврокубках наступного сезону. Скільки у нас представників

Загалом Україну представлятимуть в єврокубках п'ять клубів

Визначились усі представники України у європейські футбольні клубні турніри сезону-2024/2025. Як повідомляє Укрінформ з посиланням на УАФ, для нас євросезон стартує 19 червня, коли будуть сформовані пари другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів та другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Перші матчі для вітчизняних команд на цих стадіях заплановані на 23-25 липня.

Переможець, «Шахтар», отримає путівку до плей-офф раунду відбору Ліги чемпіонів. До групи ЛЧ – лише один етап, у разі невдачі наш чемпіон потрапить до групи Ліги Європи. Утім, у «гірників» є можливість пробитися одразу до групи ЛЧ, але за умови перемоги «Боруссії» над «Реалом» у фіналі нинішньої Ліги чемпіонів 1 червня.

Срібний призер, «Динамо», потрапить до другого кваліфікаційного раунду ЛЧ. Йому для виходу до групи ЛЧ необхідно буде здолати опір трьох суперників. У разі невдачі на будь-якій стадії наш представник перейде до Ліги Європи, але до групи – лише у тому випадку, якщо у ЛЧ здолає хоча б одного опонента, інакше доведеться проходити кваліфікацію й у ЛЄ. Тут, до речі, є і третій шанс забезпечити євроосінь за двох перших невдач – у відборі ЛК.

Один клуб представлятиме Україну в Лізі Європи – «Кривбас», у третьому раунді кваліфікації. У разі невдачі у кваліфікації ЛЄ він автоматично перейде до Ліги конференцій, але до групи – лише в тому випадку, якщо в ЛЄ здолає хоча б одного опонента.

У базовому реєстрі Ліги конференцій країна матиме двох делегатів. Четверта команда УПЛ та п'ята (претендентів троє – «Дніпро-1»,«Рух» та «Полісся») стартуватимуть у другому раунді кваліфікації. Таким чином, нашим клубам для потрапляння до основної сітки ЛК потрібно буде пройти трьох суперників.

Загалом Україну представлятимуть в єврокубках п'ять клубів.

Додамо, що у групових раундах усіх трьох єврокубків виступатимуть по 36 клубів.

Найбільшою зміною стане перехід від традиційного групового етапу до єдиного етапу ліги, що включає всі команди-учасниці. Тепер у Лізі чемпіонів кожному клубу буде гарантовано як мінімум вісім матчів на етапі ліги проти вісьмох різних суперників (чотири домашні та чотири виїзні), а не попередні шість поєдинків проти трьох команд, зіграні вдома та в гостях. Вісім найкращих команд ліги автоматично потраплять до плей-офф, а команди, що посіли місця з дев'ятого по 24-те, боротимуться у двоматчевому плей-офф, щоб забезпечити собі шлях до 1/8 фіналу.

Аналогічні зміни формату також будуть застосовані до Ліги Європи (по вісім матчів на етапі ліги) та Ліги конференцій (по шість матчів на етапі ліги).

7-й та 8-й тури в ЛЧ та ЛЄ відбудуться в січні 2025 року. ЛК завершиться шостим туром у грудні.

Квота України на євросезон-2024/2025:

Ліга чемпіонів

Чемпіон УПЛ («Шахтар») стартує у плей-офф раунді (або у груповому турнірі)

Жеребкування – 5 серпня (або 29 серпня), матчі – 20/21 та 27/28 серпня (або старт – 17—19 вересня)

Віцечемпіон УПЛ («Динамо») стартує у другому кваліфікаційному раунді

Жеребкування – 19 червня, матчі – 23/24 та 30/31 липня

Ліга Європи

Третя команда УПЛ («Кривбас») стартує у третьому кваліфікаційному раунді

Жеребкування – 22 липня, матчі – 8-го та 15 серпня

Ліга конференцій

Четверта команда УПЛ стартує у другому кваліфікаційному раунді

Жеребкування – 19 червня, матчі – 25 липня та 1 серпня

П'ята команда УПЛ стартує у другому кваліфікаційному раунді

Жеребкування – 19 червня, матчі – 25 липня та 1 серпня.