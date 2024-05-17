Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна у футбольних єврокубках наступного сезону. Скільки у нас представників

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україна у футбольних єврокубках наступного сезону. Скільки у нас представників
У групових раундах усіх трьох єврокубків виступатимуть по 36 клубів
фото з відкритих джерел

Загалом Україну представлятимуть в єврокубках п'ять клубів

Визначились усі представники України у європейські футбольні клубні турніри сезону-2024/2025. Як повідомляє Укрінформ з посиланням на УАФ, для нас євросезон стартує 19 червня, коли будуть сформовані пари другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів та другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Перші матчі для вітчизняних команд на цих стадіях заплановані на 23-25 липня.

Переможець, «Шахтар», отримає путівку до плей-офф раунду відбору Ліги чемпіонів. До групи ЛЧ – лише один етап, у разі невдачі наш чемпіон потрапить до групи Ліги Європи. Утім, у «гірників» є можливість пробитися одразу до групи ЛЧ, але за умови перемоги «Боруссії» над «Реалом» у фіналі нинішньої Ліги чемпіонів 1 червня.

Срібний призер, «Динамо», потрапить до другого кваліфікаційного раунду ЛЧ. Йому для виходу до групи ЛЧ необхідно буде здолати опір трьох суперників. У разі невдачі на будь-якій стадії наш представник перейде до Ліги Європи, але до групи – лише у тому випадку, якщо у ЛЧ здолає хоча б одного опонента, інакше доведеться проходити кваліфікацію й у ЛЄ. Тут, до речі, є і третій шанс забезпечити євроосінь за двох перших невдач – у відборі ЛК.

Один клуб представлятиме Україну в Лізі Європи – «Кривбас», у третьому раунді кваліфікації. У разі невдачі у кваліфікації ЛЄ він автоматично перейде до Ліги конференцій, але до групи – лише в тому випадку, якщо в ЛЄ здолає хоча б одного опонента.

У базовому реєстрі Ліги конференцій країна матиме двох делегатів. Четверта команда УПЛ та п'ята (претендентів троє – «Дніпро-1»,«Рух» та «Полісся») стартуватимуть у другому раунді кваліфікації. Таким чином, нашим клубам для потрапляння до основної сітки ЛК потрібно буде пройти трьох суперників.

Загалом Україну представлятимуть в єврокубках п'ять клубів.

Додамо, що у групових раундах усіх трьох єврокубків виступатимуть по 36 клубів.

Найбільшою зміною стане перехід від традиційного групового етапу до єдиного етапу ліги, що включає всі команди-учасниці. Тепер у Лізі чемпіонів кожному клубу буде гарантовано як мінімум вісім матчів на етапі ліги проти вісьмох різних суперників (чотири домашні та чотири виїзні), а не попередні шість поєдинків проти трьох команд, зіграні вдома та в гостях. Вісім найкращих команд ліги автоматично потраплять до плей-офф, а команди, що посіли місця з дев'ятого по 24-те, боротимуться у двоматчевому плей-офф, щоб забезпечити собі шлях до 1/8 фіналу.

Аналогічні зміни формату також будуть застосовані до Ліги Європи (по вісім матчів на етапі ліги) та Ліги конференцій (по шість матчів на етапі ліги).

7-й та 8-й тури в ЛЧ та ЛЄ відбудуться в січні 2025 року. ЛК завершиться шостим туром у грудні.

Квота України на євросезон-2024/2025:

Ліга чемпіонів

Чемпіон УПЛ («Шахтар») стартує у плей-офф раунді (або у груповому турнірі)

Жеребкування – 5 серпня (або 29 серпня), матчі – 20/21 та 27/28 серпня (або старт – 17—19 вересня)

Віцечемпіон УПЛ («Динамо») стартує у другому кваліфікаційному раунді

Жеребкування – 19 червня, матчі – 23/24 та 30/31 липня

Ліга Європи

Третя команда УПЛ («Кривбас») стартує у третьому кваліфікаційному раунді

Жеребкування – 22 липня, матчі – 8-го та 15 серпня

Ліга конференцій

Четверта команда УПЛ стартує у другому кваліфікаційному раунді

Жеребкування – 19 червня, матчі – 25 липня та 1 серпня

П'ята команда УПЛ стартує у другому кваліфікаційному раунді

Жеребкування – 19 червня, матчі – 25 липня та 1 серпня.

Читайте також: Матч, що призвів до війни, зміна правила через чемпіона Європи та навіть зʼїдені картки: пʼять цікавих фактів про футбол
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Ліга Європи Ліга конференцій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На чемпіонаті Європи сили безпеки «захищатимуть всі команди, вболівальників і гостей – і особливо українську команду»
Українські футболісти отримають посилений захист на чемпіонаті Європи – ЗМІ
26 квiтня, 13:22
Ігнатенко виступає за «Бордо» з січня 2022 року
У Франції українського футболіста звинувачують у расизмі
26 квiтня, 17:23
Михайло Фоменко виводив Україну на Євро-2016
Помер екстренер збірної України з футболу Михайло Фоменко
29 квiтня, 09:42
Арбітрам УПЛ можуть підняти оплату за матч до $2,5 тис.
Українським футбольним арбітрам можуть в два рази підняти оплату за матч, – ЗМІ
29 квiтня, 14:24
Глушкову не сподобалися зарплати футболістів у Словаччині
«Вечорами було небезпечно». Російський футболіст поскаржився на ромів у Словаччині
5 травня, 20:17
Іспанський клуб здобув перемогу і вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Іспанці з Луніним вийшли у фінал Ліги чемпіонів з футболу
9 травня, 00:50
Донецький «Шахтар» та полтавська «Ворскла» зійдуться в поєдинку за 32-й Кубок України з футболу
Фінал Кубка України з футболу: де дивитися трансляцію
15 травня, 17:06
До початку чемпіонату Європи команда Сергія Реброва проведе три товариські поєдинки
Ребров обрав склад збірної України на товариські матчі перед Євро-2024
Вчора, 17:27
«Шахтар» обіграв «Динамо»
«Шахтар» став чемпіоном України з футболу
11 травня, 20:15

Новини

Україна у футбольних єврокубках наступного сезону. Скільки у нас представників
Україна у футбольних єврокубках наступного сезону. Скільки у нас представників
Титуловану російську п'ятиборку Баташову викрито у підтримці війни проти України
Титуловану російську п'ятиборку Баташову викрито у підтримці війни проти України
Матч, що призвів до війни, зміна правила через чемпіона Європи та навіть зʼїдені картки: пʼять цікавих фактів про футбол
Матч, що призвів до війни, зміна правила через чемпіона Європи та навіть зʼїдені картки: пʼять цікавих фактів про футбол
Ребров обрав склад збірної України на товариські матчі перед Євро-2024
Ребров обрав склад збірної України на товариські матчі перед Євро-2024
ФІФА проведе клубний чемпіонат світу з футболу серед жінок
ФІФА проведе клубний чемпіонат світу з футболу серед жінок
«Шахтар» переміг у фіналі Кубка України з футболу
«Шахтар» переміг у фіналі Кубка України з футболу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Загинула разом із коханим під час виконання бойового завдання. Згадаймо Оксану Демчук
15K
У Київраді з’явилася нова депутатка
6412
Що Сі Цзіньпін хоче від Путіна: експерт назвав дві головні цілі Китаю
5779
Позбавлення волі не буде? Депутат хоче пом'якшити відповідальність для ухилянтів
5493
Демонстрував статеві органи. На Закарпатті єпархія відсторонила священника УПЦ МП
4724
Ворог стягує сили в напрямку Сумщини: експерт відповів, чи є загроза наступу

Новини

Фронтовик із «Запоріжсталі» пояснив, яка допомога потрібна вереранам
Сьогодні, 14:20
Україна має отримати заморожені $300 млрд без перемовин з Росією – експерт
Сьогодні, 14:03
Росія і Китай шантажують Європу, щоб не допустити конфіскацію російських активів – американський експерт
Сьогодні, 13:20
Україна потребуватиме додаткового фінансування у розмірі 200 млрд євро – депутат Європарламенту
Сьогодні, 12:40
Заморожені російські активи повинні бути повністю конфісковані і передані Україні – Арсеній Яценюк
Сьогодні, 11:31
Як вирішити проблему «російських активів». Дискусія Київського Безпекового Форуму
Сьогодні, 11:00

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua